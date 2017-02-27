Metin Feyzioğlu: Erdoğan 4. kez kandırılıyor

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan sosyal medyayı sallayan HAYIR açıklaması. 'Erdoğan 4. kez kandırılıyor'

Referanduma kısa bir süre kala Metin Feyzioğlu da çalışmalarına devam ediyor. Feyzioğlu, kendi Facebook hesabında paylaştığı video büyük beğeni aldı. İşte o video:

Metin Feyzioğlu, videonun altına da böyle yazdı:

İDDİA EDİYORUM: BU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ, TIPKI 2010’DAKİ GİBİ KÜRESEL KUKLACILAR TARAFINDAN HAZIRLANDI. DİKKAT!

Neden mi?

Çünkü;

Başkana, kimseye sormadan eyalet gibi şehir birlikleri kurma yetkisi veriyor.

Başkana, Avrupa yerel yönetimler özerklik şartına Türkiye’nin koyduğu çekinceleri kimseye sormadan kaldırma yetkisi veriyor. Ne mi onlar? Şehirlerin – şehir birliklerinin kendi silahlı milis güçlerini ve eğitim sistemlerini kurma yetkisi…

Düşünsenize bu yetkilerin bir gün buna evet diyecek bir başkanın eline geçtiğini. Allah muhafaza.

Anayasa değişikliği, aynı zamanda Meclisi ve yargıyı, demokratik hiçbir başkanlık sisteminde olmayacak şekilde başkanın altında eziyor. Bu sebeple, bölücü terör örgütünün Türkiye’den toprak talebinin de uluslararası hukukta meşru hale gelmesini öngörüyor.

Böyle ince ince düşünülmüş, planlanmış bir düzenlemenin Türkiye’de yazıldığına inanmak dahi istemiyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, üst akıl tarafından maalesef yine aldatılıyor.

Tıpkı;

-Milli tüm kurumlarımızı tasfiye eden, kozmik odamıza kadar giren kumpas davalarda,

-F tipi cemaat yargısının ordumuzu teslim almasına yol açan 2010 anayasa değişikliğinde,

-Asla barış düşünmediği için şehirlerimizi cephaneliğe dönüştüren bölücü terör örgütüyle yürütülen müzakerede aldatıldıkları gibi.

Bizim görevimiz, doğruları söylemek. Ülkemizi yönetenlerin aldatılmamalarını sağlamaya çalışmak. Onlar aldanırsa da Milletimize doğruları anlatmak. Bunu yaptığımız için bize madalya takmıyorlar, Varlık Fonuna yönetici de atamıyorlar. Tam aksine; tehdit, hakaret, engelleme… Kazancımız ne o zaman bu mücadelede? Çocuklarımızın geleceği. Yetmez mi? Daha ne isteriz ki?

Tek borcumuz, Büyük Allah’a can borcumuz. Hak yolunda Halkımıza hizmet borcumuz.

Türk Milleti #hayır diyecek inşallah.

#TakdirSizin