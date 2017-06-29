Metin Feyzioğlu’ndan ‘yeni parti’ açıklaması

MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener'in merkez sağda yeni parti için düğmeye bastığı ve TBB Başkanı Feyzioğlu ile anlaştığı yönündeki haber üzerine Feyzioğlu yazılı bir açıklama yaptı.Feyzioğlu "Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak görevim, her siyasi görüşten vatandaşlarımızın ortak talebi olan hukukun üstünlüğünün sağlanması mücadelesine, siyasi particilik yapmaksızın ve herkesi kucaklayarak devam etmektir" diyerek bir parti çalışması içerisinde olmadığını söyledi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ‘yeni parti’ iddialarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Metin Feyzioğlu açıklamasında şunları kaydetti: “Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmezidir. Ancak hukuk kurumlarının tarafsızlıklarını ve bağımsızlıklarını koruması da demokrasi açısından yaşamsal önemdedir. Bu düşünceyle; hiçbir siyasi partinin içindeki rekabetle ilgim olmadığı gibi, yeni bir siyasi partinin oluşumuna dair hiçbir çalışmaya da dahil değilim. Yargının en üstündeki kurumlardan birinin yöneticisi sıfatıyla, temsil ettiğim kurumun siyasi partilerin üzerinde ve dışında kalmasına gösterdiğim özen, herkes tarafından bilinmektedir. Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak görevim, her siyasi görüşten vatandaşlarımızın ortak talebi olan hukukun üstünlüğünün sağlanması mücadelesine, siyasi particilik yapmaksızın ve herkesi kucaklayarak devam etmektir. Amacımız, pek çok fay hattı üzerinden kırılgan hale getirilmiş ve kutuplaştırılmış toplumumuzu, hukukun ve demokrasinin ortak değerleri etrafında birleştirmektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım”