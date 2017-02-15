MHP ‘evet’ dese bile MHP’li ‘hayır’ diyecek

“Bir sabah kalktık ve 15 senedir söylediğimiz bütün her şey yerle bir oldu” diyen Sinan Oğan, MHP Genel Merkezi’nin, artık parti tabanını temsil etmediğini savundu

RÖPORTAJ: Nil SOYSAL

MHP'li muhaliflerin en renkli isimlerinden Genel Başkan Adayı Sinan Oğan, hayır kampanyasında öyle işlere imza atıyor ki, şaşırmamak da, şapka çıkarmamak da söz konusu değil… Daha şimdiden fenomen olan Ali ve Ayşe adlı çizgi karakterlerle hem neden “hayır” denmesi gerektiğini çok net ve yalın bir biçimde anlatıyor, hem de bir yıl önceki söylemlerini yayınladığı videolarla MHP liderini de deyim yerindeyse ters köşe yapıyor…

– MHP tabanında son durum nedir?

Hatırlayalım; ne diyordu Genel Başkanımız şimdiye kadar?… “Başkanlık sistemi Öcalan'ın talebidir” diyordu… Hakikaten de bugün Öcalan'ın ve HDP'nin başkanlığı net bir şekilde istediğini görüyoruz. Siz bakmayın onların Meclis'te “Şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım” filan dediklerine… Meclisteki evet-hayır oylamasında, bir HDP'linin hayır oyu var mı, yok! Dolayısıyla HDP Öcalan'ın 40 yıllık rüyasına şimdi hayır demeyecek, evet diyecek, onu söyleyeyim…

AKP, HDP İLE DİRSEK TEMASINDA

– 2010 referandumundaki gibi dolaylı yoldan mı, yoksa açıkça mı destekleyecek?

HDP'yi direkt olarak AKP'nin yanına eklemlemek mümkün. Çünkü AKP, kiminle nereye kadar gideceğini bilen bir siyasi parti. AKP'nin MHP'ye ihtiyacı vardı. Meclis'ten geçirdi. Kampanya sürecinde de bir şekilde MHP ile dirsek temasını sürdürecek. Ama sağ dirseğini MHP ile götürürken, sol dirseğini de HDP ile götürecek. Eğer referandumdan evet çıkarsa, ilk durakta Bahçeli'yi indirecek. Dönecek HDP'lilere “Ey benim Kürt kardeşlerim, Bahçeli beni kandırdı. Başkanlık eşittir federal yapıdır, federatif sistemdir. Gelin bu işi konuşalım” diyecek. Çünkü, 2019'da yeniden cumhurbaşkanı seçilmek için Kürt oylarına ihtiyaç duyacak ve HDP ile işbirliği yapacak.

– Üç parti birlikte mi hareket edecek?

Bakın MHP'nin tabanı çok kızgın. Bir sabah kalktık, 15 senedir söylediğimiz bütün her şey yerle bir oldu. Taban; “Genel Merkez bizi temsil etmiyor. Siz bu dağınık yapıyı toparlayın” dedi. Şu anda en güçlü hayır kampanyasını biz yürütüyoruz.

‘EVET' DEYİP ‘HAYIR' VERECEKLER

– MHP tabanı ne diyecek referandumda? Rakamsal bir öngörünüz var mı?

MHP tabanının şu an yüzde 90'a yakını hayır diyor. Yüzde 5 kadar evet diyen var. “Genel Başkan evet dedi, ben de evet derim. Hayır desin, ben de hayır derim” diyenler yüzde 5. Yüzde 5'lik ilginç bir kesim de var “Ben ilçe başkanıyım. Evet sloganını kullanmak zorundayım. Ama oy pusulasında benim elim ‘evet'e gitmez. Hayır vereceğim…” diyor. Kim ne derse desin, bu referandumun sonucunu MHP tabanı belirleyecek. İddia ediyorum; MHP tabanının en az yüzde 90'ı hayır diyecek! MHP evet dese de, MHP'liler hayır diyecek. Türkiye genelinde yüzde 50'nin altında evet, yüzde 50'nin üstünde hayır var.

“AKP, manava bakkala silahlı eğitim veriyor”

AKP'nin “Halk Özel Harekat” gibi bir paramiliter yapılanma çalışması bulunduğunu iddia eden Sinan Oğan, şunları söyledi:

“Özellikle bu 15 Temmuz sonrasında normalde fırıncı, berber ya da bakkal olan sivillerin zaman zaman kamplara alınıp eğitildikleri, silah kullanmanın öğretildiğini biliyoruz. Bu yarı milis gücü ha dediklerinde sokağa çıkarıp toplumun diğer kesiminin üzerine salacak bir çalışma içerisindeler. Ama buna rağmen ben Türk Milleti'nin sağduyusuna her zaman güvendim, hâlâ da güveniyorum. Ne olursa olsun bu milleti böyle bir iç çatışmaya sürükleyemezler. Terör artabilir, başka şeyler olabilir, içeriyi karıştırmaya çalışabilirler, ama bunların hiçbiri sokak çatışmalarına varacak düzeyde olmaz.”

PKK'YA YÖNELİK OPERASYON GELEBİLİR

Şu an ‘hayır'ların önde olduğunu, bunu AKP'nin de MHP'nin de gördüğünü savunan Oğan, “Ancak siz de biliyorsunuz ki AKP'nin en iyi başardığı şey manevra yapmak. O sebeple, referanduma doğru açıkçası Sincar'a yönelik bir operasyon bekliyorum ben. Yani referandum öncesinde Irak topraklarına gireceklerini, PKK'ya dönük bir kara eylemi gerçekleştireceklerini ve bunun için Barzani'den ciddi destek alacaklarını bekliyorum.”

Medya ambargosuna karşı televizyon kurdu

AKP'nin aynı hatayı 2010'da da yaptığını ifade eden Sinan Oğan, “Biz o zaman avazımız çıktığı kadar bağırdık. Şimdi yine uyarıyoruz. Başkanlık sistemi sigortasız bir rejimdir. Tepeden aşağı giden, freni olmayan kamyon gibidir. Hepimizi perişan eder” ifadesini kullandı.

Ofisinin bir bölümüne stüdyo kuran Oğan, “Eskiden bizi birçok televizyon kanalı davet eder, söylediklerimize yer verirdi. Şimdi çıkaramıyorlar, korkuyorlar! Çünkü talimat gelmiş. Baktık olacak gibi değil, biz de ofisimizin yarısını stüdyo yapıp kendi televizyon kanalımızı kurduk. Adını da Kanal 3 Hilal koyduk. İnternet üzerinden yayındayız. Bizde sansür yok” diye konuştu.