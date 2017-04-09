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MHP kongresinde arbede!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Efeler İlçe 2. Olağan Kongresi, Divan Başkanı MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy tarafından ertelendi. Ertelemeye partililer tepki gösterince kısa süreli arbede yaşandı. Yaşanan gerginliği polis büyümeden önledi.

21:199 Nisan 2017
Gündem
MHP kongresinde arbede!
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Efeler İlçe 2. Olağan Kongresi, Divan Başkanı MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy tarafından ertelendi. Ertelemeye partililer tepki gösterince kısa süreli arbede yaşandı. Yaşanan gerginliği polis büyümeden önledi.

Başkanlık için Ahmet Baskın ile Kadir Özdemir’in yarışacağı MHP Efeler 2. Olağan Kongresi için partililer, sabah saatlerinde Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Salonu’nda toplandı.

MHP Efeler İlçe Kongresinde açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Burak Pehlivan birlik ve beraberlik mesajı verirken, milletvekili Deniz Depboylu  yaklaşan referandum sürecini ve genel merkezin yapısını kongreye gelen delegelere anlattı. Depboylu, konuşması sırasında  Osmaniye Milletvekili ve MYK üyesi Ruhi Ersoy tarafından ‘Konuşmanızı toparlayın’ diyerek uyarıldı. Depboylu, konuşmasının ardından salondan ayrıldı.

MHP EFELER İLÇE 2. OLAĞAN KONGRESİ DİVAN BAŞKANI MHP OSMANİYE MİLLETVEKİLİ RUHİ ERSOY (SOLDA) TARAFINDAN ERTELENDİ. ERTELEMEYE PARTİLİLER TEPKİ GÖSTERİNCE KISA SÜRELİ ARBEDE YAŞANDI. YAŞANAN GERGİNLİĞİ POLİS ÖNLEDİ.

MHP EFELER İLÇE 2. OLAĞAN KONGRESİ DİVAN BAŞKANI MHP OSMANİYE MİLLETVEKİLİ RUHİ ERSOY (SOLDA) TARAFINDAN ERTELENDİ. ERTELEMEYE PARTİLİLER TEPKİ GÖSTERİNCE KISA SÜRELİ ARBEDE YAŞANDI. YAŞANAN GERGİNLİĞİ POLİS ÖNLEDİ.

‘Kürsü hakkımı önce kullanmak istiyorum’ diyerek kürsüye çıkan Milletvekili Ruhi Ersoy, MHP Genel Merkezini ve Genel Başkanını eleştiren muhalif kesimi ele alan konuşmasının ardından divan başkanı olma yetkisini kullanarak kongreyi erteledi. Ersoy ‘Görülen lüzum üzerine Milliyetçi-ülkücü hareketin bünyesinde, bu kongrenin sağlıklı bir şekilde sonuçlanmayacağını görmekteyim. Tüzükten ve yasalardan yetkimi kullanarak, bu kongrenin başka tarihte yapılmasına karar vermiş bulunuyorum’ dedi.

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Kongreye katılıp, imza veren 200 delege, kısa süren şaşkınlığın ardından salonu terketti. Salon çıkışında Milletvekili Ruhi Ersoy, kapıda bekleyen bir grup partili tarafından protesto edildi. Sözlü sataşmanın ardından tekme yumruklu kavgaya dönüşen olay, polis ekiplerinin ve diğer partililerin araya girmesiyle sakinleştirildi.

DHA

Son güncelleme: 21:3909.04.2017
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