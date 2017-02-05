Müdür ‘hayır’ diyenlere ‘şeytan’ benzetmesi yaptı

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy Twitter hesabında yandaki mesajı paylaştı

Valiler, kaymakamlar, rektörler ve bazı kamu kurumlarının müdürlerinin ardından şimdi de Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy referandum için “evet'' kampanyasına katıldı. Gürsoy, Anayasa referandumunda ‘‘hayır'' oyu verecekler için “şeytan'' benzetmesi yaparak tepki topladı. Gürsoy 2 Şubat 2017 tarihinde Twitter hesabında skandal bir paylaşımda bulundu ve “Bir nükte: Şeytana, ‘Sen nasıl şeytan oldun?' diye sormuşlar. O da; ‘Bütün melekler EVET dedi, ben ise HAYIR dediğim için' demiş…” diye yazdı.

TEPKİ GELDİ, KALDIRDI

Gürsoy'a çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından tepki geldi. “Milletimizi kamplaştıran bu ifadeden utanç duymalısınız. Siz eğitimin başındasınız ifadelerinize dikkat etmek zorundasınız. Hoşgörünün başkenti Konya'dasınız beyefendi” diye yazıldı. Gürsoy yazdığı bu mesajı hemen kaldırdı.