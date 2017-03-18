Sinan Oğan: Eli silah tutan 1 milyon Suriyeli var

MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan, Bursa'da 'Hayırlı Anadolu Yürüyüşü' programı kapsamında kendisini destekleyenlerle bir araya geldi. Oğan, "Benim Anadolu'da yetişen delikanlım, kınalı kuzum, askerim gidecek El Bab'da şehit düşecek, Suriye'de terörle mücadele edecek, Taşı sıksa suyunu çıkaracak herifler gelecek sahillerde nargile fokurdatacak. Yok öyle bir şey" dedi.

MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan, Bursa'da 'Hayırlı Anadolu Yürüyüşü' programı kapsamında kendisini destekleyenlerle bir araya geldi. Oğan, "Benim Anadolu'da yetişen delikanlım, kınalı kuzum, askerim gidecek El Bab'da şehit düşecek, Suriye'de terörle mücadele edecek, Taşı sıksa suyunu çıkaracak herifler gelecek sahillerde nargile fokurdatacak. Yok öyle bir şey" dedi.

MHP’den ihraç edilen Sinan Oğan, yoğun ilgi gördüğü programda yaptığı konuşmada 16 Nisan’da yapılacak referandum için “Vallahi, billahi, tillahi, inansam ki ‘Evet’in bu ülkeye zerre kadar faydası olacak, bu ülkeyi canından çok seven bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Zerre kadar faydası olacağını bilsem ‘Evet’ derim. Ancak ‘Evet’in bu ülkeye bir faydası olmayacak” dedi. Referandumdan ‘Hayır’ çıkacağını öne süren Oğan, şöyle konuştu:

“Bu defa Türk milletinin sağduyusu galip gelecek. Türk milleti büyüktür. Öyle bir zamanda sağduyusunu gösterir ki herkesin feleği şaşar. Tam bugün o gündür. Çünkü bugün Türk milletinin geleceğinin oylanacağı gündür.Bugün sadece Anayasa’nın 18 maddesini değil, Türk milletinin bekasını oylayacağız. Türk milletine gelecekte yeniden demokrasiyi özümseyip, Türkiye’yi yeniden dünyaya hükmedecek noktaya getirme veya despotizmin kucağına itme fırsatıdır bu. Saltanat ile Cumhuriyet arasında tercih söz konusu olduğunda Mustafa Kemal Paşa’nn izinden nasıl gittilerse Türk milleti bugün de ‘Yaşa Mustafa Kemal Paşa’ diyor. Bugün de cumhuriyetine sahip çıkacak, Cumhuriyetinin değerlerine sahip çıkacak.”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Hollanda’da sınır dışı edilmesi nedeniyle bu ülkeyi lanetleyen Sinan Oğan. bir Türk bakanına bu yapılan muameleyi asla kesil olarak kabul etmediğini vurgularken, “Bu işlem bir Mozambik bakana dahi yapılmazdı. Polis eşliğinde kapı dışarı ettiler bir Türk bakanını. Peki bunu bile bile ‘Gelmeyin’ diyen bir ülkeye bakanını sen neden gönderiyorsun Bu neyin inadıdır 1, 2 puan için Türkiye’nin imajını itibarını Hollandalı iki polisin ayağının altına niye veriyorsun Türk bakanının gitmesinin yasak olduğunu bile bile oraya gönderdiler. Neticede bir maduriyet beklediler.”

“ELİ SİLAH TUTAN 1 MİLYON SURİYELİYE GİT ÜLKENİ KURTAR DİYECEĞİZ”

Türkiye’de 4 milyon Suriyeli bulunduğunu bu rakamın 2019’da 7.5 milyona çıkmasının beklendiğini belirten Oğan, şunları söyledi:

“Önceliikle şunun altını çizeyim. Büyük Türk milleti yemez yedirir, içmez içirir. Bize sığınan herkese sonuna kadar kapımız açıktır. Kadın, çocuk, yaşlı, hasta, engelli bunların hepsinin başımızın üstünde yeri vardır. Yalnız buraya gelirken gördük. Sokaklarda kadınlar çocuklar ‘Açız’ diye pankart açmış, dileniyorlar. Mültecinin yeri mülteci kamplarıdır. Öncelikle mülteci kamplarına dönecekler. İkincisi, Anadolu’da bir laf var ‘Taşı sıksa suyunu çıkarır.’ Benim Anadolu’da yetişen delikanlım, kınalı kuzum, askerim gidecek El Bab’da şehit düşecek, Suriye’de terörle mücadele edecek, Taşı sıksa suyunu çıkaracak herifler gelecek sahillerde nargile fokurdatacak. Yok öyle birşey. Önce Allah’ın izni ile ‘Hayır’ çıkacak. Ondan sonra bu ülkeyi gerçekten seven, bu ülke için canını seve seve feda edecek insanlar olarak iktidar yolu açılacak ondan sonra. Allah izin verirse iktidara geldiğimizde kadın çoluk çocuk hepsinin başımızın üstünde yeri var ama eli silah tutacak olan bir milyon Suriyeliye ‘Rap rap’ git ülkeni teröristten kurtar diyeceğiz.”

DHA