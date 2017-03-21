Ölmeden önceki son eseri: Hayır!

1990'lı yıllarda hayatımıza Bam Teli programı ile giren ve tüm yurdu karış karış gezerek Anadolu insanının sesi olan Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti. 55 yaşında genç yaşta aramızdan ayrılan Talipoğlu'nun ani ölümü 7'den 70'e herkesi yasa boğdu. Gazeteci ve televizyoncu Tayfun Talipoğlu, yaşamını yitirmeden önce "HAYIR" şarkısı üzerinde çalışdığı öğrenildi.

1990'lı yıllarda hayatımıza Bam Teli programı ile giren ve tüm yurdu karış karış gezerek Anadolu insanının sesi olan Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti. 55 yaşında genç yaşta aramızdan ayrılan Talipoğlu'nun ani ölümü 7'den 70'e herkesi yasa boğdu. Gazeteci ve televizyoncu Tayfun Talipoğlu, yaşamını yitirmeden önce "HAYIR" şarkısı üzerinde çalışdığı öğrenildi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında genç yaşta aramızdan ayrılan Usta gazeteci Tayfun Talipoğlu, tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Talipoğlu yaşamını yitirmeden önce bir ‘HAYIR’ şarkısı üzerinde çalışıyordu. ABC Gazetesi, Tayfun Talipoğlu’nun referandum için hazırladığı o ‘HAYIR’ şarkısını yayınladı.

Talipoğlu’nun nakaratında “Başkanlığa HAYIR, karanlığa HAYIR, ölümlere HAYIR; sandıkta HAYIR var / Mutsuzluğa HAYIR, yoksulluğa HAYIR, mahpusluğa HAYIR; HAYIR’da HAYIR var” dediği şarkısı, aynı zamanda referandum sürecinin en net eleştirisini barındıran şarkı olarak da kayıtlara geçti.

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