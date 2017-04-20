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Piknik alanında insan iskeleti!

Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde bir kısmı toprağa gömülü insan iskeleti bulundu.

21:2220 Nisan 2017
Gündem
Piknik alanında insan iskeleti!
Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde bir kısmı toprağa gömülü insan iskeleti bulundu.

Yılankale mevkiindeki piknik alanında, bugün öğle saatlerinde çocuklarını gezdiren Erhan Yılmaz, köpeklerin durmadan havladığını fark etti. Durumdan şüphelenip köpeklerin bulunduğu yere giden Yılmaz, çukur içerisinde bir kısmı toprağa gömülü insan iskeletini görüp, polise haber verdi.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Bölgeye sevk edilen polisler, olay yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından 6 ay ile 1 yıl arasında ölen bir kişiye ait olduğu tahmin edilen iskelet, otopsi ve kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bölgedeki kayıp ihbarlarını incelemeye aldı.

Son güncelleme: 21:4420.04.2017
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