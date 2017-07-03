Provokatörler, serbest kalınca gübreli tahriki yemekle kutladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü’nün 13. gününde mola verdiği Düzce’deki kamp alanının önüne bir kamyondan hayvan gübresi döken şüpheliler adli kontrol ile serbest kalır kalmaz yaptıkları pervasızlığı kutladı.

Skandal eyleme imza atan İlhami Ç., Serdar A.S. ile Serdar A.'nın kutlama yeri olarak AKP'li Kaynaşlı Belediyesi'nin Kılıçdaroğlu ve CHP'lilerin konakladığı için suyunu kestiği Köroğlu tesislerini seçmesi dikkat çekti. Birlikte yemek yiyen şüpheliler kutlama yaptıkları tesislerin önünde Türk Bayrağı açarak şovlarını devam ettirdi. Düzceli İ.K. ve E.A. kutlama fotoğraflarını sosyal medya hesabından önce paylaştı, sonra gelen tepkiler üzerine kaldırdı. İ.K. Bolu Köroğlu Restoran'da yenilen kutlama yemeği fotoğraflarının altına, “PKK ve DHKP-C itlerine kol kanat geren hainlere su vermeyen Köroğlu Tesislerinde CHP'lileri bedava gübreleyen arkadaşlarla akşam yemeği” diye mesaj yazdı.

Serkan A. adlı şüpheli kutlama yemeğini haber yapan Düzce Öncü Haber adlı yerel medyayı tehdit etmeyi de ihmal etmedi. Serkan A. silmek zorunda kaldığı bir başka paylaşımında ise daha da ileri giderek CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. “Söz konusu vatan, millet olunca hainlik, kahpelik olunca orada duracaksın Öncü. Kim olursa olsun hainlik hainliktir ve Kılıçdaroğlu hainlerin lideridir. Bunlara merhamet olmaz. Neyin rezilliğinden bahsediyorsun ulan. Kendine gel” diye yorum yaptı.