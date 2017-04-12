Referanduma 4 gün kala anket şirketleri ne diyor? İşte son anket sonuçları

16 Nisan anayasa ve sistem değişikliği referandumuna günler kala kamuoyu araştırma şirketlerinin tahminleri merak konusu oldu. İşte onlardan bazıları...

Her halk oylamasında olduğu gibi 16 Nisan referandumu öncesinde de anket şirketleri sandıktan çıkacak sunucu ‘doğru tahmin’ edebilmek için birbirleriyle yarışıyor. Son anketlere göre çoğunlukla ‘Hayır’ın önde olmasına rağmen bazı araştırma şirketlerine göre de ‘Evet’ oyları 1 ila 2 puan arası önde görülüyor.

Tüm kamuoyu araştırma şirketlerinin ortak görüşü ise; “açıklanan sonuçlarda muhakkak yanılma payı vardır” oldu. Nitekim, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde anketçilerin büyük oranda yanıldıkları görülmüştü.

‘Hayır’ oylarının yüzde 54’e yakın olduğunu belirten Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (AKAM) Kemal Özkiraz “‘Evet’ çıkması durumda şirketi kapatacağımızın taahhütünü verdik” dedi.

İşte son anket sonuçları

Sonar: “%51,5 ‘Hayır' çıkacak”

Referandum sürecinin en başından beri “Hayır”ın önde olduğunu savunan SONAR Araştırma'nın başkanı Hakan Bayrakçı ise tahmininde ısrarlı.

Amerika'nın Sesi'ne konuşan Bayrakçı, “Biz %51,5 ‘Hayır' bulduk ve bu rakamda devam ediyoruz. Bu durumu değiştirecek bir şey olmadı. Yurtdışı oylarının seçim sonuçlarında etkili olacağı söyleniyor ama 1 milyon 400 bin seçmen oy kullandı. Bu da toplam seçmenin %3'ü civarında bir şeye tekabül ediyor. O oyların %60-%40 gibi dağılması çok büyük fark yaratmaz,” dedi.

Konsensüs: “%51,2 ‘Evet' bulduk ama hata payı terse çalışırsa o zaman ‘Hayır' çıkar”

Konsensüs'ün başkanı Murat Sarı, 1 Kasım'daki yanılmayı telefonla yapılan anketlerin ağırlığına bağlıyor.

Referandum için 200 mahallede 2.000 kişiyle yüz yüze konuşarak anket yaptıklarını söyleyen Sarı, son çalışmada ‘Evet'lerin öne geçtiğini belirtti: “Biz son çalışmada ‘Evet'leri %51,2 ‘Hayır'ları ise %48,8 bulduk. Hata payı %2,1. Hata payı ‘Evet'lerin tersine çalışırsa o zaman ‘Hayır' çıkar. Ama seçim sonuçlarının bu aralıkta çıkacağında iddialıyım çünkü yüz yüze yapılan 2.000 anketin %80'ini telefonla kontrol ettik ve firesiz aynı yanıtları aldık. Eğer sonuçlar sandığa 52-48 aralığında yansırsa seçmen ikisine de onay vermiş olmuyor. ‘Aranızda anlaşın' diyor hatta bana kalırsa yarı başkanlık gibi bir mesaj vermiş oluyor.”

ʻʻ Yüzde 55'in altı tartışma yaratır Konsensüs Araştırma'nın başkanına göre, %55'nin altındaki bir galibiyet her iki taraf için de tartışmaya açık olacak. Konsensüs

AKAM: “KESİNLİKLE ‘HAYIR’ ÇIKACAK… AKSİ OLURSA KAPATIP GİDERİZ”

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi’nin (AKAM) son referandum anketi, “hayır” oylarının önde olduğuna işaret etti

AKAM'ın 5-10 Nisan tarihleri arasında yaptığı ankete, 8160 kişi katıldığı, evet oy oranının yüzde 46,25, hayır oranının yüzde 53,75 olduğu belirtiliyor.

Okan; “Ankara'da hayır açık ara önde. AKAM'ın sonuçları net olarak referandumdan hayır çıkacağının emaresi” ifadelerini kullandı ve “Evet” çıkması durumunda şirketi kapatacaklarını hatırlattı.

Avrasya Kamuoyu Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, referandum anketleriyle ilgili olarak, “AKAM olarak ‘Evet’ çıkması halinde şirketimizi kapatacağımızı taahhüt ettik. İlk gelen veriler önceki anketlerimizi doğruluyor. Bu referandumdan kesinlikle açık ara farkla ‘Hayır’ çıkacak. Referanduma katılım artarsa bu fark tarihi bir sonuca dönüşür” demişti.

GENAR: “'Evet'ler önde ama kesin sonucu sandıklar kapandıktan sonra açıklayacağız”

Eski başkanı Mustafa Şen'in bugün Başbakan Binali Yıldırım'ın Başdanışmanı olarak görev yapan GENAR ise referandum sürecinin en başından beri ‘Evet' oylarını önde buluyor.

Amerika'nın Sesi'ne konuşan GENAR Başkanı İhsan Aktaş, son araştırmalarda da benzer bir sonuç bulduklarını ancak seçmeni yönlendirmemek için kesin rakamı 16 Nisan'da sandıklar kapandıktan sonra açıklayacaklarını belirtti.

ANAR: “%52 ‘Evet' ANCAK YÜZDE 1.51 HATA PAYI VAR”

Referandum yarışının başa baş geçtiğini söyleyen ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, 5-10 Nisan tarihleri arasında 26 ilde 4.189 kişiyle %1,51 hata payı olan araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

ANAR son çalışmasında ‘Evet' oranını %52 ‘Hayır' oranını ise %48 buldu.

A&G ve KONDA henüz açıklamadı

En son araştırmalarında ‘Evet' oylarının önde olduğunu söyleyen A&G'nin sahibi Adil Gür, son anket sonuçlarını referandumdan iki üç gün önce açıklayacağını duyururken Türkiye'nin en eski kamuoyu araştırma şirketlerinden KONDA'nın bir yetkilisi Amerika'nın Sesi'ne verdiği bilgide son sonuçları açıklayıp-açıklamamak konusunda henüz karar vermediklerini belirtti.