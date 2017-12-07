Son dakika… Reza Zarrab’ın 7’nci gün sorgusunda flaş detaylar!

Reza Zarrab, 7'nci gün sorgusunda; Zafer Çağlayan'a verdiği saatin 'faturasından' yalısına yaptırdığı 'tadilata' kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. İşte duruşmayı mahkeme salonunda takip eden sozcu.com.tr Ankara Temsilcisi Zeynep Gürcanlı'nın bugünkü duruşma için izlenimleri...

Eski Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, ABD’nin İran yaptırımlarının ihlal edilmesiyle suçlandığı “ABD, Hakan Atilla'ya karşı” davasında tanık olmayı kabul eden Türk ve İranlı iş adamı Reza Zarrab, (Rıza Sarraf) New York’ta devam eden mahkemede ifade vermeye devam ediyor. İşte bugünkü duruşmadan öne çıkan bölümler;

“Türk vatandaşlığını normal yoldan aldım”

Reza Zarrab, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alınması konusundaki yönteme de açıklık getirdi. “Sanılanın aksine ‘istisnai yöntemle değil rutin süreçle TC vatandaşlığı aldığını’ savunan Zarrab “Çok sıradan yollarla vatandaşlık aldım. 2000’de başvuru yaptım, 2006-2007 gibi alabildim. Yani 6-7 yıl sürdü vatandaşlık almam.” dedi.

Vatandaş olduğu dönemde Türkiye’de üzerine kayıtlı bir şirket olmadığını belirten Zarrab bu yüzden de gelir beyanında bulunmadığını anlattı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduktan sonra da “gelir vergisi beyanlarını az gösterip göstermediği” sorusuna ise Zarrab “Türkiye’de üst düzey yöneticiler benim gerçek gelirimin ne olduğunu biliyorlardı.” yanıtını verdi.

YALIYA USULSÜZ TADİLAT YANITI: HERHALDE SUÇTUR

Fleming, Zarrab’a, Haziran 2016’da Türkiye’de sahip olduğu yalının tadilatı konusunda “yetkililere yalan söyleyip söylemediğini de” sordu. Zarrab tartışılan yalıyla ilgili bu soruya “Bu konuda neler yaşandığını tam tarihleriyle hatırlamamakla beraber hakkımda yapılan suçlamalar doğrudur” yanıtını verdi. Avukatın “Peki bu yalı üzerinde yaptığınız tadilat ceza gerektiriyor muydu?” sorusuna ise “Herhalde öyledir” şeklinde yanıt verdi.

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“FETÖ’cülerin ne olup olmadığını bilmiyorum”

Atilla’nın avukatı Fleming duruşmada sözü 17 Aralık 2013’teki operasyona da getirdi. Fleming ile Zarrab arasında şu konuşma geçti:

Fleming: Türkiye’de suçlandığınız konularda, bu mahkemede suçlu olduğunuzu söylediniz. Bu doğru mu?

Zarrab: Kesinlikle doğru.

Fleming: Türkiye’de size şantaj yapan bir polis vardı doğru mu?

Zarrab: Doğru.

Fleming: Bu polis başkalarına delil ileteceğini söyleyerek size santaj yaptı. Doğru mu?

Zarrab: Doğru değil.

Fleming: 2013’de Türkiye’de farklı siyasi gruplar, fraksiyonlar vardı. Doğru mu?

Zarrab: Siyasi analizci değilim. Ama bir tane hükümet var. 2013 öncesi ve sonrasında da bu hükümet aynıydı.

Fleming: Gülencileri duydunuz mu?

Zarrab: Evet duydum.

Fleming: Bu, bazı insanların takipçisi olduğu bir siyasi hareket. Doğru mu?

Zarrab: Bu grubun birçok kesim tanafından takip edildiği doğrudur. Ancak siyasi grup mu terör örgütü mü bilmiyorum…

Fleming: Terör grubu dediniz. Ama bunların herhangi bir şeyi patlatmadıkları konusunda hemfikiriz değil mi?

Zarrab: Kesinlikle hemfikir olamayız. Ben onların ne yaptığını bilmiyorum.

Fleming: Size suçlamalar yapıldıktan sonra Meclis’te soruşturma açıldı doğru mu?

Zarrab: Türkiye’de açılan soruşturmayı kastediyorsunuz değil mi? Şu anda da Türkiye hakkında açılan soruşturma var.

ZAFER ÇAĞLAYAN’IN SAATİNİN FATURASI!

Fleming: 2014’teki meclis soruşturmasında imzalı bazı mektuplar ibraz ettiniz doğru mu?

Zarrab: Hatırlamıyorum.

Fleming: TBMM’ye, ‘aslında rüşvet olarak verdiğiniz saatin rüşvet olmadığı yönünde imzalanmış bir belge’ vermediniz mi?

Zarrab: Hatırlamıyorum.

Fleming: ‘Hediye ettiğiniz piyano rüşvet değildi diye’ Meclis’e belge vermediniz mi?

Zarrab: Hatırlamıyorum.

EMNİYET ŞERİDİ YORUMU: ZATEN KULLANIYORDUM

Fleming: 2012 yılında arabanızda İran Petrol Bakanı’nın olduğunu söyleyerek emniyet şeridini kullandığınız doğru mu?

Zarrab: Doğru değil. Tam olarak öyle değil. ‘Petrol bakanı ve delegeleri yanımda’ dedim. Son dakikada Halkbank’taki o görüşme iptal edildi. Zaten emniyet şeridini kullanmak için yalana ihtiyacım yoktu. Zaten istediğim zaman kullanıyordum.

A HABER CANLI YAYINI

Avukat Fleming, duruşmada Zarrab'a 73 günlük cezaevi süreciyle son bulan 17 Aralık soruşturmasının ardından 2014 yılının Nisan ayında katıldığı A Haber canlı yayınını da sordu. Yayında anlattığı şeyler için “Türk halkına yalan söylediniz değil mi?” diyen Fleming’e Zarrab “Türk yasaları çerçevisinde suç işlememiştim.” diye karşılık verdi.

PARA BALYALARIYLA OLAN POZ!

Avukatlar duruşmada Zarrab’a iki tane de fotoğraf gösterdi. (Fotoğraflardan birisinde Zarrab diğerinde ise üç kişi para balyalarıyla poz verir halde görülüyor)

Söz konusu fotoğrafları doğrulayan Zarrab “Bunun döviz bürosu işlettiği sırada, İran Merkez Bankası için hazırlanan fotoğraflar olduğunu” anlattı. Zarrab ikinci fotoğraftakilerinde iki çalışanı ile kuzeni olduğunu anlattı.