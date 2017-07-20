RTÜK’ten flaş karar! 5 televizyon kanalının lisansı iptal edildi

RTÜK, Kanun Hükmünde Kararname ile kendisine verilen lisans iptal etme yetkisini ilk kez kullandı. Kurum, 5 TV kanalının lisansını iptal etti.

RTÜK KHK ile kuruma verilen lisans ‘iptal etme’ yetkisini ilk kez kullandı. Kurum, uygunsuz yayın yaptığı için 10 günlük yayın durdurma cezası alan ancak bu cezayı uygulamayan 5 televizyon kanalının lisansını iptal etti. 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 32’inci maddesinin 5’inci fıkrası uyarınca 10 güne kadar yayınları durdurma cezası alan ancak bu cezaları uygulamayan Anadolu Yurdum TV, Genç TV, HLT TV, Son Hedef TV ve Yeni Sinema TV’nin lisansları iptal edildi.

Lisansı iptal edilen kanallar arasında FETÖ’nün yayın organı Samanyolu TV’nin frekansını kullanan Son Hedef TV’nin de olması dikkat çekti.