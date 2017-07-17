Şaftına patates çuvalı dolanan otomobil takla attı: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl İlçesi yakınlarında, seyir halindeyken şaftına patates çuvalı sarılan otomobil kontrolden çıkıp yayaya çarptıktan sonra takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza Bursa- Eskişehir karayolunun İnegöl İlçesi’ne bağlı Alibey Mahallesi’nde meydana geldi. Eskişehir yönüne giden 36 yaşındaki Lokman Yaman’ın kullandığı 43 YPA 362 plakalı otomobil, şaftına yola saçılan boş patates çuvallarından birinin sarılması sonucu kontrolden çıktı. Otomobil, yol kenarında yürüyen 51 yaşındaki Ömer Evren’e çarptıktan sonra takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 38 yaşındaki Kadriye Yaman ve 12 yaşındaki Osman Yaman da yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı. (DHA)