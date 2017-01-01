Saldırıyı yaşayan futbolcu anlattı

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısı sırasında gece kulübünde bulunan futbolcu Sefa Boydaş, yaşadıklarını BBC Türkçe'ye anlattı.

İstanbul’da yeni yıl kutlamalarının yapıldığı sırada saldırı düzenlenen gece kulübü Reina’da bulunan Sefa Boydaş, olayın kulübün en kalabalık olduğu saatlerde gerçekleştiğini söyledi.

BBC Türkçe’ye konuşan futbolcu Boydaş saldırı anında yaşadıklarını “İnsanlar sağa sola kaçışıyordu. Vurulanları bırakın, bayılanlar da oldu olduğu yerde. Kız arkadaşım da bayıldı. Sırtıma alıp koştum” diye anlattı.

“Saat itibariyle en kalabalık saatlerdi. İçerisi bayağı kalabalıktı” diyen Boydaş, henüz bugün arkadaşlarıyla bu tür bir ihtimali konuştuklarını ama Reina gibi bir yerde böyle bir olayın olacağını akıllarına getirmediklerini söyledi.

Boydaş ayrıca “Oradan hemen çıkamadık, kimse çıkamadık. Polisler çok hızlı geldi ve herkesi kontrol altına aldı ve konuşabilenlerin ifadesini aldı” dedi.

BAŞKA BİR GÖRGÜ TANIĞI: İÇERİSİ BARUT KOKUYORDU

İstanbul’da Reina gece kulübüne düzenlenen saldırının görgü tanığı Sinem Uyanık, eğlendikleri sırada birden ateş edilmeye başlandığını söyledi ve “Taradılar iki-üç kişi tabancayla ateş etti. Barut kokuyordu içerisi. ” dedi.

GECE KULÜBÜ ÇALIŞANI: SAĞ OLAN HERKESİN KAFASINA SIKTILAR

ŞİŞLİ Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne yaralı bir arkadaşını getiren gece kulübü çalışanı terör saldırı anını anlattı. Kulüpte garson olarak çalışan kişi, “Arkadaşımı getirdim. Panikle attık kendimizi biryere. İki kişilermiş. Birini gördük ama” dedi. “Patlama oldu mu? sorusuna , “Patlama olmadı sadece taradılar. İçeride çok yaralı var. Mekanda 500- 600 kişi vardı. tam olarak bilmiyorum” dedi.

Hastaneye getirilen bir başka yaralı da, “Herkesi taradılar. 3-4 kişi taramalarla taradı. Sağ olan herkesin kafasına sıktılar içeride” diye konuştu.

Saldırı sırasında gece kulubünde bulunan bir başka kadın tanık da da hastane önünde olay anını gözyaşları içinde anlattı: “Saate en son baktığımda 01.30 sıralarıydı. Ayıldığımda annemi aradım. ‘Bizi vurdular, eşim öldü’ dedim. Hiç konuşmuyordu. Sonra özel Harekat polisleri girdi içeri. O sırada telefon açıyorum çünkü yapacak hiçbir şey yok. Allahıma sığındım. İnsanlar üstümüze basarak geçtiler. O barut kokusunu hala alıyorum. Polis geldi ‘Elinizi başınızın üstüne koyun teslim olun’ dedi. Biz yerden kalkamadık polisler sağolsun bizi yerden kaldırdı. Üst kata çıkıp oradan çıktık. Denize atlayanlar olmuş. Hergün televizyonda izliyoruz biz bunları ama başına gelince gerçekten çok kötü bir şeymiş. Nasıl yaşayacağız biz bu ülkede? Bombalar patlayacak, silahlar patlayacak” dedi. “Eşinizden haber aldınız mı?” sorusuna ise görgü tanığı kadın, “Röntgene götürmüşler. Konuşuyormuş” diye konuştu.