Sarıyer’de korkunç cinayet! Babasını bıçaklayarak öldürdü

Sarıyer’de Özbekistan uyruklu Ulugbek Zakirov, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Cinayete ilişkin cesedin başında bekleyen ve psikolojik sorunları olduğu kaydedilen Zakirov’un oğlu Bakhrom Shadiev gözaltına alındı.

Olay, Sarıyer'de sabah saatlerinde üç katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. İddialara göre, Özbekistan uyruklu Bakhrom Shadiev (32) tartıştığı babası Ulugbek Zakirov'u boynundan ve sırtından bıçakladı.

Sesler üzerine bulunduğu odadan çıkan Shadiev'in annesi, kocasının kanlar içerisinde yerde yattığını görünce çığlıklar atarak komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarı ile olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Zakirov'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olayın ardından kendisini odaya kilitleyen Bakhrom Shadiev'i gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Ekiplerin incelemelerinin ardından ceset, cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, anne, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ailenin bir hafta kadar önce mahalleye taşındıkları kaydedilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olayı gören mahalle sakini, “Aile sağlık merkezinde çalışıyorum bir bayan gelerek çocuğun annesi olduğunu söyledi. Oğlunun sağlık sorunları vardı, çocuğunun kocasını bıçakladığını söyledi. Buraya geldik, daha sonra arkadaşla burada konuştum. Üstü çıplaktı, giyinmesini söyledim. Polis memurlarını ve ambulansı çağırdık.

Polisler içeriye girerek etkisiz hale getirdi. Polis memurlarının söylediği, boğazını kestiğini söylemiş” dedi.

İHA