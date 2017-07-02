Sıcaktan bayılan İstanbul’a müjde

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması ile bunalan İstanbul'a serinleten haber Meteoroli Genel Müdürlüğü'nden geldi. İstanbul'da, pazartesi günü akşam saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor. Yağmur aralıklarla Salı günü de devam edecek.

Bu hafta sonu Meteoroloji’nin açıklamasına paralel olarak Ankara, Bursa ve Malatya’da 40′ İstanbul’da 37, İzmir ve Adana'da 41, Samsun, Trabzon ve Erzurum’da 32, Balıkesir, Edirne ve Antalya’da 42, Diyarbakır’da 43, Manisa’da 44, Şanlıurfa ve Aydın’da 45 dereceyi bulan sıcaklıklar ölçüldü. Ancak hafta başı ile birlikte Afrika sıcaklarının yerini mevsim normallerine bırakması bekleniyor.

En sıcak 2 günü geride bırakan İstanbul serinliyor. Önce Edirne, ardından Kırklareli ve İstanbul. Yağmur geliyor. Karadeniz’deki karayel fırtınası serinletecek.

Cuma ve Cumartesi en sıcak 2 günü geçiren İstanbul’da bugün sıcaklık bir kaç derece de olsa daha düşük ölçüldü. Bazı semtlerde 35’i bulan ancak kent genelinde 30 ve cıvarında seyreden sıcaklıklarda da İstanbullular sahillerde kalmayı, sıcağın etkisinden kurtulmaya çalıştı.



39.2 İLE EN SICAK: BAKIRKÖY

Meteorolojik ölçüm istasyonlarından derlenen bilgilere göre Cuma günü 39.2 dereceyle Bakırköy İstanbul’un en sıcak semti oldu. Bu sıcaklık 2007 haziran’ında ölçülüp arşivlere giren 40.2 derecelik rekordan sadece 1 derece geride kaldı.

HEM KUZEY RÜZGARI HEM YAĞMUR

Son haftayı, her gün tırmanan sıcaklıklarla geçirip sonunda sıcaklık rekorunun kapısına dayanan İstanbul kuzey rüzgarlarıyla serinleyecek. Meteorolojik tahmin istasyonlarından derlenen bilgilere göre Pazartesi akşam saatlerinden itibaren önce Edirne sonra da Kırklareli’nde oldukça etkili yağmur bekleniyor.

Trakya’daki kadar “çok etkili” olmasa da Salı sabahından itibaren İstanbul’da da yağmur bekleniyor. Ama İstanbul’u ve çevresini asıl serinletecek etki kuzey rüzgarlarıyla gelecek.

KARADENİZ’DE FIRTINA

Karadeniz’de fırtına düzeyinde esmesi beklenen karayel rüzgarının salı günü boyunca etkili olması bekleniyor. Rüzgar ve yağmur sıcaklıklarda önemli düşüşlere yol açacak. Sıcaklığın 20 derece ve cıvarına kadar düşmesi bekleniyor.

İSTANBUL BUGÜN

Serin havanın kapısına dayandığı İstanbul’da bugün son hafta olduğu gibi yine sahiller ve gölgeler seçildi sıcağın etkisini azaltmak için. Taksim’de sıcak havadan bunalan İstanbullular gölgeden ayrılmadı. bazıları ağaç altını tercih etti. Şemsiyeler herkes için seyyar gölge görevi gördü. Ve sahiller. Caddebostan da diğerleri gibi İstanbullu’nun denizle buluştuğu noktalardan biri oldu.

METEOROLOJİ DE AÇIKLADI

Meteoroloji’den yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

Sıcak hava dalgasının önümüzdeki hafta başında pazartesi günü batı bölgelerimizde, Salı günü iç ve hafta ortasında Çarşamba günü ise Doğu bölgelerimizde etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin edilmektedir.

Aşırı yüksek sıcaklıkların meydana getireceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arası güneş ışınlarına direk maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır.