Sinirler gergin!

Hastanenin en yoğun bölümü diğer hastanelerde olduğu gibi kan ve numune alma bölümü. Yüzlerce hasta doktorun istediği tahlilleri yaptırabilmek için kan verme sırasında bekliyor.
Hastanenin polikliniklerinde de durum farklı değil. Uzayıp giden kuyruğun sonu görünmüyor. Hastane koridorlarında oturacak yer bulabilenler şanslı. Çünkü yer bulamayan hastalar saatlerce ayakta beklemek zorunda kalıyor.
Ek binalarla birlikte Numune Hastanesi ve hemen bitişiğindeki Siyami Ersek Hastanesi iç içe geçmiş durumda. Bekleme sırasında sinirleri gerilen hastaların yakınları birbirleriyle tartışıyor.
Bu kalabalığı eritmeye doktorların ve sağlık çalışanlarının da gücü yetmiyor. Hastanenin her yerinde “randevu sisteminden randevu alın” yazsa da hastaneye çok sayıda randevusuz hastanın da gelmesi kalabalığı daha da artırıyor.
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