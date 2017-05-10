Sinirler gergin!

sozcu.com.tr bu kez İstanbul'un en bilinen hastanelerinden bir olan Haydarpaşa Numune Hastanesi'ndeydi. Kan, tahlil, doktor sırası derken hastalar günü hastane koridorlarında geçiriyor. Hemen bitişiğindeki Siyami Ersek Hastanesi'nde ise sinirleri gerilen hasta yakınlarının tartışmasına şahit oldu...

HAYDARPAŞA NUMUNE HASTANESİ

Hastanenin en yoğun bölümü diğer hastanelerde olduğu gibi kan ve numune alma bölümü. Yüzlerce hasta doktorun istediği tahlilleri yaptırabilmek için kan verme sırasında bekliyor.

POLİKLİNİKLERDE DE DURUM FARKLI DEĞİL

Hastanenin polikliniklerinde de durum farklı değil. Uzayıp giden kuyruğun sonu görünmüyor. Hastane koridorlarında oturacak yer bulabilenler şanslı. Çünkü yer bulamayan hastalar saatlerce ayakta beklemek zorunda kalıyor.

SİYAMİ ERSEK’TE KAVGA

Ek binalarla birlikte Numune Hastanesi ve hemen bitişiğindeki Siyami Ersek Hastanesi iç içe geçmiş durumda. Bekleme sırasında sinirleri gerilen hastaların yakınları birbirleriyle tartışıyor.

DOKTORLAR NE YAPSIN

Bu kalabalığı eritmeye doktorların ve sağlık çalışanlarının da gücü yetmiyor. Hastanenin her yerinde “randevu sisteminden randevu alın” yazsa da hastaneye çok sayıda randevusuz hastanın da gelmesi kalabalığı daha da artırıyor.

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