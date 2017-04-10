Son dakika…. 3 bin 500 ton makarnaya ‘kaçakçılık’ incelemesi

Mersin Limanı’nda kaçak olduğu iddiasıyla 162 konteynır makarnaya el koyuldu. Gaziantepli ünlü bir makarna firmasına ait olduğu iddia edilen 162 konteynır makarnanın ihraç edilmek üzere bekletildiği öğrenildi.

Bir ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, Mersin Limanı'nda operasyon düzenledi. Operasyonda; kaçak olduğu iddiasıyla 162 konteynır makarnaya el konuldu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konulan makarnalar incelenmek üzere bekletildiği her bir konteynırın içerisinde yaklaşık 22 ton makarna bulunduğu öğrenildi. İlk gelen bilgilerde Mersin limanındaki operasyonun GDO şüphesiyle başlatıldığı iddia edilmişti ancak bu iddia yetkililer tarafından yalanlandı.

İÇİNDE ÜNLÜ BİR MARKANIN MALLARI DA VAR!

Alınan bilgiler ışığında makarnaların paketli değil dökme şekilde olduğu ve Gaziantepli başka bir makarna şirketinin de mallarının bulunduğu iddia edildi.