Son dakika haberi… Bakan’dan Kürt bayrağı açıklaması

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi lideri Barzani'nin 26 Şubat'ta Türkiye ziyareti sırasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda sözde Kürdistan Bayrağı'nın göndere çekilmesine ilişkin açıklamasını günler sonra yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kerkük'te Irak bayrağının yanına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının asılmasına ilişkin sert bir açıklama yaptı: Bu atılan adımı desteklemiyoruz. Doğru bulmuyoruz. Böyle yanlış adımları, bizim desteklememiz veya doğru bulmamız mümkün değil....

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi lideri Barzani'nin 26 Şubat'ta Türkiye ziyareti sırasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda sözde Kürdistan Bayrağı'nın göndere çekilmesine ilişkin açıklamasını günler sonra yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kerkük'te Irak bayrağının yanına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının asılmasına ilişkin sert bir açıklama yaptı: Bu atılan adımı desteklemiyoruz. Doğru bulmuyoruz. Böyle yanlış adımları, bizim desteklememiz veya doğru bulmamız mümkün değil....

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kerkük’teki bayrak tartışmasıyla ilgili TRT Haber’de yaptığı açıklamada, Kerkük’ün birçok etnik grubun yaşadığı bir şehir olduğunu belirterek, bölgede yaşanan süreci yakından takip ettiklerini söyledi Atılan adımı doğru bulmadıklarını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “Biz, burada bölgesel yönetimin yaptığı oylamayı doğru bulmuyoruz. Oylamadan önce de Neçirvan Barzani’ye Müsteşarımız Ümit Bey, telefon açarak, bu konudaki düşüncelerimizi paylaştı. Kendisinin söylediği, ‘Artık oylama olur ama oylamadan ‘evet’ çıksa da biz bu bayrağı asmayı düşünmüyoruz’. O bölgenin etnik yapısını değiştirmek doğru olmaz. ‘Oldu bitti’ye getirmek de hiç doğru olmaz. Tek taraflı adımların da bir faydası olmaz. Böylesine bir adımın Irak’ın geleceğine, istikrarına, güvenine de faydası olmaz. Bu atılan adımı desteklemiyoruz. Doğru bulmuyoruz. Sorumluluk içinde herkesin davranmasını istiyoruz. Yapılan bir yanlış olduğu zaman bizim bunu kabullenmemiz mümkün değil. Böyle yanlış adımları bizim desteklememiz veya doğru bulmamız mümkün değil” diye konuştu.

İSTANBUL’DAKİ SÖZDE KÜRT BAYRAĞI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi lideri Barzani’nin 26 Şubat tarihindeki Türkiye ziyareti sırasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda sözde Kürdistan Bayrağı göndere çekilmiş ve bu fotoğraflar büyük tepki almıştı.

Uzun süre bu konudaki suskunluğunu koruyan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sözde Kürt bayrağı asılması fotoğraflarına ilişkin açıklamasını ancak 2 Mart’ta, Bahçeli’ye yanıt olarak yapmıştı.

SÖZDE PKK BAYRAĞINA İLK TEPKİ CHP’DEN

İLGİLİ HABER Böke'den Bahçeli'ye 'bayrak' göndermesi

CHP Sözcüsü Böke 27 Mart’taki konuşmasında “Sayın Bahçeli’nin belki kendi seçmenlerine anlatacağı bir şey olabilir’ diyerek Bahçeli’yi kendisinin sert dille eleştirdiği sözde Kürt bayrağı asılması konusunda açıklama yapmaya çağırmıştı.

Bahçeli ise 28 Şubat’taki grup toplantısında sözde Kürdistan Bayrağı eleştirisini “Skandaldır, aymazlıktır, rezalettir. Bu sözde bayrağın dalgalanmasına kim izin vermiştir. Önü arkası düşünülmüş bir komplonun mu bir parçasıdır?’ diyerek yapmıştı.

İLGİLİ HABER Bahçeli'den bayrak tepkisi

Bu tarihe kadar sessizliği koruyan Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ise açıklamasını Bahçeli’ye yanıt olarak yapmıştı. Çavuşoğlu

Barzani'nin Türkiye ziyaretine ilişkin MHP Genel Başkanı'nın açıklamalarının sorulmasının üzerine , “İlk defa da yapılan bir uygulama değildir. Bu olmasın görüşüne de görüş olarak saygı duyabiliriz. Bu konuyu başka yerlere çekmek ya biz ya onlar demek doğru değildir. Buradaki uygulama sıradan bir protokol uygulamasıdır. Herhangi kasıtlı birşey yoktur ” ifadelerini kullanmıştı.