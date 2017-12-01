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Son dakika haberi… Deniz Baykal’ın tedavisine Almanya’da devam edilecek

Deniz Baykal'ın son durumuna ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Erkan İbiş, "47. gün oldu, genel durumu gayet güzel, her gün çok daha iyiye gidiyor. Baykal, önümüzdeki günlerde Almanya'da bir merkeze gidecek tedavileri orada devam edecek" dedi.

18:091 Aralık 2017
Gündem
Son dakika haberi… Deniz Baykal’ın tedavisine Almanya’da devam edilecek
Deniz Baykal'ın son durumuna ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Erkan İbiş, "47. gün oldu, genel durumu gayet güzel, her gün çok daha iyiye gidiyor. Baykal, önümüzdeki günlerde Almanya'da bir merkeze gidecek tedavileri orada devam edecek" dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumuna ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi.

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47 günün geride kaldığını belirten İbiş, Baykal’ın genel durumunun gayet iyi olduğunu ve her gün çok daha iyiye gittiğini kaydetti. Baykal’ın yardımla ayakta durabildiğini, sandalyeye oturabildiğini ifade eden İbiş, “Bacak, baş ve boyun hareketleri daha iyi. Kendisine fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları yapılıyor. Ailenin isteği üzerine fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için Almanya’da bir merkeze önümüzdeki günlerde gidecek ve tedavisine orada devam edilecek” açıklamasında bulundu.

İHA

Son güncelleme: 18:3201.12.2017
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