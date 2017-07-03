Erdoğan’ın 15 Temmuz çağrısı belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. 15 Temmuz anma törenleriyle ilgili detayları açıklayan Kalın, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden demokrasi nöbeti çağrısı yapacağı ve kendisinin de nöbetlere katılacağını açıkladı. Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş ise yaptığı açıklamada demokrasi nöbetinin bir gece olacağını ancak etkinliklerin bir hafta süreceğini açıkladı.

ÇAĞRI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN GELECEK

Kalın’ın açıklaması şöyle:

İstanbul ve Ankara’da yapılan anıtların açılışları gerçekleştirilecek. İnşallah 15 Temmuz’a yetişecekler. Bunlar tabii ağırlıklı olarak İstanbul ve Ankara’da yapılacak faaliyetler ama tabii 81 ilde faaliyet olacak. Şehitlerimiz için hatimler indiriliyor. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla demokrasi nöbeti başlatılacak. Kendisi de katılacak.

İLGİLİ HABER Cumhurbaşkanı 15 Temmuz'un yıl dönümünde konuşacak

Bir konuyu da paylaşmak istiyorum. 15 Temmuz FETÖ terör örgütünün darbe girişimiydi. Bizim mücadele ettiğimiz bir de PKK terör örgütü var. Son olarak PKK terör örgütü tarafından şehit edilen AK Parti Diyarbakır Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan ve Van Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi şehit edildi. Avrupa’nın bu katliamlar karşısında ne kadar sessiz kaldığını da bir yere not etmemiz gerekiyor. Biz onlar ne derlerse desinler, biz terörle mücadeleye en etkin bir şekide devam edeceğiz. Bu yolda herhangi bir geri adım atmamız söz konusu değil. Ben bu vesileyle tekrar Orhan Mercan ve Aydın Ahi kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.