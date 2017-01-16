Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika haberi… İşçilere mayınlı tuzak: 5 yaralı

Şırnak’ta PKK’lı teröristler tarafından daha önce döşenen El Yapımı Patlayıcı (EYP) şehrin su şebekesini onaran belediye müteahhit firması aracının altında patladı. Olayda 5 kişi yaralandı.
16:4016 Ocak 2017
Gündem
Son dakika haberi… İşçilere mayınlı tuzak: 5 yaralı
Şırnak’ta PKK’lı teröristler tarafından daha önce döşenen El Yapımı Patlayıcı (EYP) şehrin su şebekesini onaran belediye müteahhit firması aracının altında patladı. Olayda 5 kişi yaralandı.

Şırnak merkez Dicle Mahallesi'nde PKK'lılar tarafından daha önce döşenen EYP bugün saat 15:15 sıralarında şehrin şebeke suyunu onaran müteahhit firmanın kepçesinin altında patladı. Meydana gelen patlama sırasında operatör Ebubekir Barkın ile yardımcısı Mehmet Belge ve çevrede bulunan vatandaşlardan Beşir Külter, Refik Erdem ve Abdurrahman İdin yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulans ile Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. İHA

Provence yaşam tarzıyla ilgili 7 muhteşem gerçek!
Keşfet

Provence yaşam tarzıyla ilgili 7 muhteşem gerçek!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar