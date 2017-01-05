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Son dakika haberi İzmir adliyesine bombalı saldırı

İzmir'de Bayraklı'da bulunan adliyenin giriş çıkış kapısı yakınlarında iki bombalı araçla saldırı düzenlendi. Patlama sonrası teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist öldürüldü, kaçan 1 terörist aranmasına devam edildiği öğrenildi. Olay yerinden gelenilk bilgilere göre bir polis şehit oldu, 11 kişi de yaralandı...
Gökmen ULU
16:185 Ocak 2017
Gündem
Son dakika haberi İzmir adliyesine bombalı saldırı
İzmir'de Bayraklı'da bulunan adliyenin giriş çıkış kapısı yakınlarında iki bombalı araçla saldırı düzenlendi. Patlama sonrası teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist öldürüldü, kaçan 1 terörist aranmasına devam edildiği öğrenildi. Olay yerinden gelenilk bilgilere göre bir polis şehit oldu, 11 kişi de yaralandı...

İzmir’de Bayraklı’da bulunan adliyenin  hakim ve savcıların kullandığı C kapısı yakınlarında iki bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda bir polis şehit oldu 11 kişi yaralandı. Bombalı araçla düzenlenen saldırı sonrası çatışma çıktı. Çatışma sırasında saldırıyı düzenleyen 3 teröristten 2’si öldürüldü. Kaçan 1 teröristin aranmasına devam edildiği açıklandı. Öldürülen teröristlerin bulunduğu alana kimse yaklaştırılmıyor.
kroki

Bomba imha ekipleri teröristlerin üzerinde bulunması muhtemel bomba düzeneklerine yönelik inceleme yapıyor. Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre saldırıda 11 kişi yaralandı. Saldırı sonrası geçici yayın yasağı getirildi.

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Son güncelleme: 17:1805.01.2017
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