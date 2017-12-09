Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika haberi… Muğla Büyükşehir Belediyesi inceleniyor

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınmasından sonra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'den müfettiş açıklaması geldi. Gürün, hiçbir şikayet olmamasına rağmen İçişleri Bakanlığı'ndan 2 müfettişin denetim yapacağını söyledi.

15:039 Aralık 2017
Gündem
Son dakika haberi… Muğla Büyükşehir Belediyesi inceleniyor
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınmasından sonra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'den müfettiş açıklaması geldi. Gürün, hiçbir şikayet olmamasına rağmen İçişleri Bakanlığı'ndan 2 müfettişin denetim yapacağını söyledi.

İçişleri Bakanlığı’nın Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’yi görevinden uzaklaştırması ardından gözler, diğer CHP’li belediyelere çevrildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Osman Gürün, “İçişleri Bakanlığı’ndan 2 müfettiş, pazartesi günü belediyemize gelerek denetim yapacak. Bugüne kadar birçok kez denetim geçirdik. Kapımız herkese açık. Anlımız ak, başımız dik. Yasalara uygun görevimizi yürütüyoruz. Hiçbir şikayet olmadığı halde sürekli denetim yapılması bizim açımızdan manidar” dedi. DHA
İLGİLİ HABERSon dakika haberi! Battal İlgezdi görevden uzaklaştırıldı!Son dakika haberi! Battal İlgezdi görevden uzaklaştırıldı!

İLGİLİ HABERKılıçdaroğlu'ndan çok sert Battal İlgezdi tepkisi: İhanet yaftasını boyunlarına asacağım...Kılıçdaroğlu'ndan çok sert Battal İlgezdi tepkisi: İhanet yaftasını boyunlarına asacağım...
Son güncelleme: 15:2009.12.2017
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar