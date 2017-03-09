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Son dakika haberi… Yunan Cumhurbaşkanı ve başkomutanı Keçi Adası’na çıktı

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, beraberinde Yunan Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri ve gazeteciler olduğu halde 'Yunan Başkomutanı' edasıyla Muğla'nın hemen karşısında işgal edilen Keçi Adası'na çıktı.
18:139 Mart 2017
Gündem
Son dakika haberi… Yunan Cumhurbaşkanı ve başkomutanı Keçi Adası’na çıktı
Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, beraberinde Yunan Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri ve gazeteciler olduğu halde 'Yunan Başkomutanı' edasıyla Muğla'nın hemen karşısında işgal edilen Keçi Adası'na çıktı.

Salı günü gerçekleşen gövde gösterisinde Yunan Cumhurbaşkanı ve beraberindekiler hiçbir engelle karşılaşmadı. Heyet, adada konuşlu askerleri denetledi, Hatıra fotoğrafları çektirdi. Adada bulunan minik kaleciği günün anısına ziyaret etti.

 

YUNANİSTAN CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI: TOPRAKLARIMIZI SAVUNACAĞIZ

Bu arada, Yunanistan Cumhurbaşkanı Keçi Adası’nda bu tarihi günü izleyen gazetecilere de açıklama yaptı. Pavlopoulos, “Bu ada Yunanistan sınırları içindedir. Uluslararası hukuka ve AB hukukuna uygun olarak topraklarımızı savunacağız. Türkiye, Lozan Antlaşması’na göre Yunan sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeli” dedi.

 

SÖZCÜ DEFALARCA YAZMIŞTI

Türkiye Ege’deki adalarımızı birer birer işgal edildiğini Saygı Öztürk’ün  ‘Ankara yine uyudu, Ege'de 17'nci adamız da işgal edildi’ haberleri ile öğrenirken, varlığından haberdar olduğu adaları Yılmaz Özdil köşesinde resimlerle anlatarak nasıl silahlandırıldığını gözler önüne sermişti.

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Resimlere tıklayarak bilgilere ulaşabilirsiniz…

yilmaz880
SAYGI ÖZTÜRK

SAYGI ÖZTÜRK

saygi880
Son güncelleme: 20:2909.03.2017
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