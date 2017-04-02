90 yaşındaki kadın, yangında öldü

MARDİN'in Derik İlçesi'ne bagli Çagıl Köyü'ndeki bir evde bilinmeyen nedenle çıkan yangında yatalak 90 yaşındaki Hedo Oğur öldü.

Derik İlçesi'ne 17 kilometre uzaklıkta bulunan Çağıl Köyü Muhtarı Özer Mirzaoğlu'nun evinde bu sabah henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Muhtar ve ailesinin, oğlunun düğünü için köyden 27 kilometre uzaklıktaki düğün salonuna gittikleri sırada çıkan yangın köylülerin fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına mühadahele ederken, bu sırada evde tek başına bulunan Muhtar Ozer Mirzaoglu'nun annesi, 90 yasindaki Hedo Ogur'un ağır yaralandığı tespit edildi. Yangının kontrol altına alınması ile sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaşlı kadın, daha sonra Derik Devlet Hastanesi Acil servisine sevk edildi. 90 yaşındaki yatalak hasta Hedo Oğur, burada yapılan tüm mühadalelere rağmen kurtarılamayarak, öldü. Yaşlı kadının oksijen yetersizligi ve karbondioksit zehirlemesi nedeniyle öldüğü ifade edilirken soruşturma başlatıldı.

DHA