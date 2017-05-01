Adana'da Arapça küfür eylemi

ADANA'da oturan Suriye vatandaşlarının Arapça küfrettiğini ileri süren mahalle sakinleri, lastik yakarak yol kapatıp, 'Burası Türkiye, demokrasiden çıkış yok' sloganı attı. TOMA ile müdahale eden polis yanan lastikleri söndürüp, kalabalığı dağıttı.

Merkez Yüreğir ilçesinin Doğankent mahallesi Haşim Dalgıç caddesi üzerinde bulunan bir kahvehaneye gelen ve Suriyeli oldukları ileri sürülen 10 kişilik grp, iddiaya göre kendi aralarında Arapça konuşmaya başladı. Arapça konuşan grubun kendilerine küfür ettiğini ileri süren mahalle sakinleri, toplanıp, Suriye vatandaşlarının kaldığı çadırlara yöneldi. Polis ekipleri, grubu uyararak dağılmasını istedi.

Polisin uyarısı üzerine Suriyeli mültecilerin yaşadığı bölgeden uzaklaşan grup, Karataş Bulvarı'nı trafiğe kapattı. Caddeye yerleştirdikleri lastikleri ateşe veren yaklaşık 150 kişilik grup, 'Burası Türkiye, Demokrasiden çıkış yok' diye slogan attı. Olay yerine Çevik Kuvvut Şubesi'ne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahala Aracı (TOMA), Terörle Mücadele ve Asayiş şubelerinden çok sayıda ekip sevk edildi. Eylem nedeniyle Karataş Bulvarı'nda trafik yaklaşık bir saat durdu. Polisin uyarısıyla grup dağılırken, TOMA ile yanan lastikler su sıkarak söndürüldükten sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

DHA