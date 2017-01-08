AĞAÇ PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

Haber / Kamera: Uğur AYAZSIN, İstanbul DHA

Ümraniye'de bir binanın bahçesinde bulunan yaklaşık 50 yıllık ağaç, karın ağırlığı ve şiddetli rüzgar nedeniyle park halinde bir otomobilin üzerine devrildi.

Ümraniye Altınşehir Mahallesi Yeşilay sokakta bulunan yaklaşık 10 metre yükseklikteki ağacın gövdesi dün akşam önce ikiye ayrıldı ardından parçalardan biri park halindeki otomobilin üstüne devrildi. Otomobilin üzerindeki ağaç gövdesi itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. Mahalle sakinleri hasar oluşan otomobilin sahibine ulaşmaya çalışıyor.

Görüntü Dökümü

İkiye arılan ağaç

-Ağacın devrilen kısmı

-Bahçe

-Ağacın tamamı

-Ağaç altında kalan otomobil

-Mahalle sakini ile röportaj

-İtfaiye aracı

-İtfaiye erinin çalışması

-Ağacın vinç yardımıyla kaldırılması

-Genel ve detay



DHA