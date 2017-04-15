Ağrı'da PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

AĞRI'nın Patnos ilçesinde terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı belirlenen bir kişinin evinin yakınında arazide gömülü mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda PKK terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilen M.U.'ya yönelik Patnos'ta operasyon düzenlendi. M.U. evinde yapılan aramada bulunamazken, evin 300 metre ilerisinde kavaklık arazide gömülü; 3 büyük mutfak tüpü içerisinde amonyum nitrat ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 10 el yapımı patlayıcı için metal parça tesir malzemesi, 3 akü, bin metre elektrik kablosu, 55 dolu çakmak gazı tüpü, 9 çakmak gazı tüpü ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı, 785 adet torpil, 8 pil, 1 megafon, 20 gram C-4 tipi patlayıcı madde, 3 adet tomografi öncesi alınan ilaç, 2 makas, 5 yapıştırıcı, 13 adet işçi eldiveni, 2 koli bandı, 1 adet pamuk, 1 adet makara naylon iplik, 4 adet poster ele geçirildi. Gömülü malzemelerin çıkarılması esnasında bölgede şüpheli hareketlerde bulunan Y.U. gözaltına alındı.

DHA