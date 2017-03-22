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Kocaeli Haberi: Ak Parti organizasyonunda 'Evet' penaltısı

Ak Parti organizasyonunda 'Evet' penaltısı
19:3222 Mart 2017
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Ak Parti organizasyonunda 'Evet' penaltısı
Ak Parti organizasyonunda 'Evet' penaltısı

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde Ak Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği organizasyonda, 'Evet' yazıları asılan kaleye, penaltı atışı yapıldı.
Ak Parti Gençlik Kolları, Körfez İlçesi'nde 'Gençlikle Buluşma' etkinliği düzenledi. Körfez Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen organizasyona Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Ak Parti İlçe Başkanı Osman Badem ve partili gençler katıldı. Organizasyonda referandumla ilgili açıklamalarda bulunuldu. Salonun önünde ise kaleye 'Evet' yazıları asılarak, penaltı atışı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da topun başına geçerek atış yaptı.

  

DHA

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