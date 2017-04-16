Ambulansla sandığa gidip sedyeyle oyunu kullandı

ADANA'da menisküs ameliyatı olan 52 yaşındaki Sevinç Boci, yürüyemediği için, tedavi gördüğü hastaneden ambulansla alınıp oyunu kullandı.

Merkez Yüreğir İlçesi'ndeki Kışla Mahallesi'nde oturan Sevinç Boci, 2 gün önce diz kapağından ameliyat oldu. Adana TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan Boci, oy kullanmak için özel izin aldı. Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı ekipleri, Töbank Orta Okulu'nda oy kullanacak Boci için hasta taşıma ambulansı görevlendirdi. Hastaneden ambulansla alınan Sevinç Boci, oy kullanacağı okula getirildi. Boci'nin yakınları ve sağlık görevlileri, oy pusulasının ambulansa indirilmesini istedi. Sandık başkanı ise, Boci'nin sedye ile binanın ikinci katına çıkartılması gerektiğini söyledi. Boci, sağlık görevlileri ve vatandaşların da yardımıyla oy kullanacağı kata çıkartıldı. Düşme tehlikesi geçiren Sevinç Boci, oy verdikten sonra sedyeyle yine ambulansa taşındı.

Adana'da hastanelerde tedavi gören ve yürüyemeyecek durumda olan 200 kişinin 112 Acil Servis ve belediyeye ait hasta nakil ambulanlarıyla sandık bölgesine götürüldüğü açıklandı.

DHA