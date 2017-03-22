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Çanakkale Haberi: Ayvacık'ta 46 kaçak yakalandı

Ayvacık'ta 46 kaçak yakalandı
12:3722 Mart 2017
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Ayvacık'ta 46 kaçak yakalandı
Ayvacık'ta 46 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen yabancı uyruklu 46 kaçak, jandarma tarafından yakalandı.
Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'ın Behramkale Köyü sahilinde zeytinlikler arasına gizlenmiş bir grup kaçağın olduğunu belirledi. Bölgeye bu sabah düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan ve Kongo uyruklu 46 kaçak yakalandı. Yakalananlar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

DHA

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