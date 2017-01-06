Bacanak katilinin silah paylaşımı

ANTALYA'da baldızının eşini para karşılığı öldürdüğü iddia edilen firari 28 yaşındaki Veli İlkhan Taşkın'ın, sosyal medyadaki hesabından kurşunlardan yapılan kalbin içine silah ve kelepçe yerleştirdiği paylaştığı tespit edildi. da 'Umuda kelepçe vurulmaz hakim bey' ifadesi de yer alıyor.

Çağsan Yalıtım Cam Sanayi'nin sahibi 56 yaşındaki Hüseyin Günaydın, 11 Mayıs 2011'de bacanağı Veli İlkhan Taşkın tarafından pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü. Veli İlkhan Taşkın ile arkadaşı 27 yaşındaki Gürcan Yeşilkaya Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, cinayetten suçlu bulunarak Mayıs 2013'te ömür boyu hapse mahkum edildi. Taşkın bir süre sonra cezaevinden savcıya gönderdiği mektupta, kendisini baldızı 46 yaşındaki Ayşe Dudu Günaydın'ın azmettirdiğini iddia etti. Taşkın mektupta, baldızının ayrı yaşadığı kocasını serveti için öldürttüğünü, cinayeti işlemesi karşılığında kendisine vaad edilen paranın ise ödenmediğini iddia etti.

Taşkın'ın iddiası üzerine Ayşe Dudu Günaydın'ın telefonları teknik takibe alındı. Suç unsurları görülmesi üzerine Günaydın ile cinayet suçunda kullanıldığı iddia edilen cep telefonu hattının sahibi Erkan Baysal tutuklandı. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Ayşe Dudu Günaydın 'tasarlayarak insan öldürmeye azmettirme' suçundan ömür boyu, Erkan Baysal ise 'suça yardım etmekten' 12 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

YARGITAY BOZDU, SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ

Yargıtay, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi ve 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyaların birleştirilip davanın yeniden görülmesi için kararı bozdu. Bozma kararının ardından 5 yıllık tutukluluk süresini doldurdukları için Veli İlkhan Taşkın ile Gürcan Yeşilkaya tahliye edildi. Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirilip yeniden görülmeye başlanan davada, Veli İlkhan Taşkın ile Gürcan Yeşilkaya hakkında tutuklama kararı verildi. Yeşilkaya tutuklanırken, Veli İlkhan Taşkın yakalanamadı.

Davanın bugünkü duruşmasına hakkında yakalama kararı çıkartılan Veli İlkhan Taşkın ile tutuksuz sanık Erkan Baysal katılmadı. Tutuklu Ayşe Dudu Günaydın ile Gürcan Yeşilkaya ise davada hazır bulundu. Sanıklar, suçlamaları reddetti.

Ayşe Dudu Günaydın'ın avukatı Özkan Akpınar, Veli İlkhan Taşkın'ın sosyal medyada paylaştığı silah larını mahkemeye sundu. Taşkın'ın, sosyal medyadaki hesabından, kurşunlardan yapılan kalbin içine silah ve kelepçe yerleştirdiği paylaştığı görüldü. da 'Umuda kelepçe vurulmaz hakim bey' ifadesi de yer alıyor.

Mahkeme, cinayette kullanılan tüfeğin ruhsat sahibi İsmail Çulha'nın talimatla ifadesinin alınması ve Veli İlkhan Taşkın'ın yakalama kararının infazının beklenmesi için duruşmayı erteledi.

DHA