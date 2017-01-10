Bahçelievler'de yangın: 2 ölü (2)

Bahçelievler'de çıkan yangında 2 kişi öldü.

Yangın saat 07.45 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi Ali Fuat Paşa Caddesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katında çıktı. Kömür sobasından çıktığı belirtilen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Kocasinan ve Siyavuşpaşa itfaiyesine bağlı ekipler yangına müdahale etti. Yangını söndüren itfaiye içeri girdiğinde 2 kişinin cesediyle karşılaştı. Biri kadın, biri erkek iki kişinin cansız bedeninin dış kapının önünde bulunduğu öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz belirlenemezken polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.



DHA