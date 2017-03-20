Bakan Çavuşoğlu ABD'yi ziyaret edecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuoğlu'nun, "DEAŞ'la Mücadele Küresel Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere 21-22 Mart tarihlerinde ABD'ye bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantı kapsamında, DEAŞ'la mücadelede gelinen aşamanın değerlendirileceği, atılacak ilave adımların ele alınacağı belirtildi. Çavuşoğlu'nun Vaşington'da bulunduğu süre içinde ABD'li yetkililerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi, bir düşünce kuruluşu etkinliğinde konuşma yapması, Amerikan medyasıyla temaslarda bulunması ve çeşitli kanaat önderlerini kabul etmesinin planlandığı ifade edildi. Bakan Çavuşoğlu'nun Vaşington'daki temaslarına müteakip New York'ta vatandaşlarla biraraya gelmesi öngörülüyor.

DHA