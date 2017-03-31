Bakırköy Cezaevi önünde oturma eylemi

"Zindanlarla Dayanışma İnisiyatifi" isimli grup, cezaevlerinde açlık grevi yapan tutuklu ve hükümlülerin durumuna dikkat çekmek için Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi Kurumu önünde eylem yaptı. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı eyleme HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da katıldı. Bazı tutuklu ve hükümlülerin 44 gündür açlık grevinde olduğunu söyleyen Kerestecioğlu, " Bizler dışarda onların sesini yükseltmeye çalışan insanlarız. Bugün 44. gününe geldi açlık grevleri. Nedenleri çok basit aslında. Onuruyla yaşamak isteyen insanlar var orada. Diyorlar ki 'Biz siyasi tutuklularız. Bizden ayağa kalkıp komutan gidip durmamızı bekleyemezsiniz'. Siz onları korumamkla yükümlüsünüz. Siz ayrıca onlara bu şekilde muamele ederek cezalandıramazsınız. Çıplak aramaya tabi tutamazsınız. Kimsenin savunma hakkını engelleyemezsiniz. Avukatıyla, ailesiyle görüşmesini engelleyemezsiniz. Bütün bunlar insanlık dışı uygulamalardır. İnsan onuruna aykırıdır. İşte bu yüzden insanlar açlık grevindeler" diye konuştu.Grup açıklamanın ardından 5 dakikalık oturma eylemi yaptıktan sonra dağıldı.



DHA