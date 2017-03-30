Baydemir: Şarkı yasağını direniş ıslığıyla protesto ediyoruz (2)

BAYDEMİR'İN AÇIK ALANDA KONUŞMASINA İZİN VERİLMEDİ

HDP Şanlıurfa Milletvekili ve parti sözcüsü Osman Baydemir ile beraberindeki partili milletvekilleri, referandum çalışmaları kapsamında Şırnak merkez ve Silopi İlçesi'ndeki çalışmaların ardından Cizre'ye geçti. Baydemir'in açık alanda partililere hitaben konuşmasına polis, yasak olduğu gerekçesiyle izin vermedi. Bunun üzerine Baydemir, parti binasında konuştu.

Kürt meselesinin tek çözümünün 2013 2015 döneminde olduğu barış ve diyalogla çözülebileceğini öne süren Baydemir, "O da sayın Öcalan'ın açtığı barış yolunda, müzakere yolunda, diyalog yolunda sonuca ulaşmaktır. Müzakere yoluna dönmek için Kürt düşmanlığından hükümetin derhal vazgeçmesi lazım. Baskıyla, zorla sindirmeyle asla boyun eğmeyecenin mesajını verdi. Şimdi önümüz referandumdur, her şeyden önce eş başkanlarımız cezaevinde, milletvekillerimiz cezaevinde, binlerce aşkın yöneticimiz, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz cezaevinde. Böyle bir gayrimeşeru ortam içerisinde refaranduma gidiyoruz. Ama, emin olun ki Cizre halkı, Şırnak halkı, Diyarbakır halkı, Botan halkı, Serat halkı yani bir kez daha 16 Nisan'da bütün 80 milyonun hayırı için, aydınlık getireceği için sandık başına gidecek ve hayıra giden kapıyı açacak. Öyle bir kapı açacak, bir kez daha hükümet, devlet kendi hatasıyla yüzleşme ve halkın açacağı bu hayır yolunda bir başlangıç yapma fırsatını bulucak" dedi.

HDP olarak 'Hayır' diyeceklerini belirten Baydemir, "Ben ve arkadaşlarım, hem Şırnak'ta, hem Silopi'de, hem de Cizre'de sahit olduk ki; insanların gözbebekleri umuda bakıyor, sevgiye bakıyor, yaraların sarılmasını bekliyor. Bu halkın cocuklarının acılarını dindirecek en büyük ilaç, yeni evlatlarımızın yitirmemek ve annelerimize özgürlük ve yeni barış müzdesi vermektir" dedi.

HDP'liler, Cizre'deki programdan sonra Mardin'in Nusaybin ilçesine hareket etti.

Ramazan İMRAĞ/CİZRE,(Şırnak), (DHA)

DHA