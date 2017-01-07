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İstanbul Haberi: Beşiktaş’ta 3 vardiya kar temizliği

Beşiktaş’ta 3 vardiya kar temizliği
21:477 Ocak 2017
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Beşiktaş’ta 3 vardiya kar temizliği
Beşiktaş’ta 3 vardiya kar temizliği

İSTANBUL Beşiktaş'ta, etkili olan kar yağışı nedeniyle, yolların açık tutulması için 3 vardiye halinde 700 kişilik ekibin aralıksız çalıştığı belirtildi.
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Fen İşleri Müdürlüğü Koordinatörü Erdal Öztürk'ten saat 17.00 itibariyle 17-19 santimetre kar düşen ilçedeki çalışmalarla ilgili harita üzerinden bilgi aldı. Ekiplerin, 3 vardiya halinde yaklaşık 700 kişiyle, 800 ton tuz kullanarak gece boyunca ana yolların ve merkezi noktaların açılmasına çalıştığı belirtildi. Beşiktaş’taki çalışmalarda 30 tuzlama robotu, 50 kepçe, 2 greyder, 30 tuzlama aracı, 6 sülüsyon aracı dar sokaklar için hazırlanmış küçük tuzlama aracı ve kamyon kullanıldı. Yolları açık tutmak için çalışan ekiplerin ulaşan isteklerin de kısa zamanda yerine getirilmesine çalıştığı ifade edildi.

 

DHA

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