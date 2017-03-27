Beyoğlu'nda ev alev alev yandı

Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)BEYOĞLU'nda metruk bir evde çıkan yangında alevler bütün evi sardı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, İstiklal Mahallesi Mahmutağa Sokak üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Bir süre önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler bütün evi sardı. Yoğun duman nedeniyle sokak ve çevresi dumanla kaplandı. Kısa süreli panik yaşayan bazı mahalle sakinleri kendilerini dışarıya atarken bazı vatandaşlar ise evlerinin balkonlarından itfaiye ekiplerinin yanan evi söndürme çalışmalarını meraklı gözler ile izledi. şans eseri yangında ölen yada yaralanan olmadı.

Mahalle sakini Ali Bakcan "Burası dilenci yatağı, uyuşturucu yatağı. Burası Afganistan'dan kötü oldu. Burada insanların hayati tehlikesi var" diye konuştu. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

DHA