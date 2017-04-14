Beytüşşebap'ta sel hayatı felç etti

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi'nde sağanak yağmur nedeniyle ilçe merkezi ve bazı köylerinde sel meydana geldi. Sel, köprülerin tahrip olmasına ve çok sayıda hayvanın telef olmasına yol açtı.

Beytüşşebap İlçesi'nde etkisini sürdüren sağanak yağmur sele neden oldu. Yağmur nedeniyle Habur Çayı taşarken, çay üzerindeki birçok köprü yıkıldı. Başaran, Ayvalık, Bolağaç, Mutluca, Günyüzü ve Taşarası köylerindeki birçok ev, kümes, ahır ve ekili alanın sular altında kaldığı ilçede, patika yollar kullanılamaz hale geldi, istinat duvarları çöktü.

Ayvalık Köyü'nde yaşayan Suat Bal, günlerden beri yağmur yağdığını, yüksek kesimlerde biriken suların birleşerek sel halinde patika yolları kullanılmaz hale getirdiğini söyledi. Hisar Kapı Köyü'nde Cihan Temel de, sağanak yağışın, bir çok köyde etkili olduğunu belirterek, 'İlçeye giden yolların tamamı sular altında kaldı. Dere üzerinde bulunan köprüler ya yıkıldı, yada kullanılmaz hale geldi. Sağlam kalan köprülerin üzerinden ise sular taşıyor. Çocuklarımızın çoğu okula gidemedi. Okula gidenler ise tarla ve tepelerden okullara gitmek zorunda kaldı. Bir çok köylünün kümes ve büyükbaş hayvanı telef oldu. Her yıl yetkililere söylüyoruz ama kimse bu sorunlarla ilgilenmiyor' dedi.

Bu arada Beytüşşebap İlçe merkezi ve bir çok köyde sel suları, içme suyu şebekesine de zarar verdiği öğrenildi.

DHA