Bingöl'de PKK sığınağında 2 ceset bulundu

BİNGÖL'ün Kiğı İlçesi'nde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, PKK'ya ait bulunan bir sığınakta yapılan aramada teröristlere ait olduğu değerlendirelen 2 ceset bulundu.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, 49’uncu Komando Tugay Komutanlığı harekat kontrolünde bulunan ve Bingöl ili Kığı İlçesi'nde konuşlu olan 2’nci Jandarma Komando Alay Komutanlığına bağlı birlikler tarafından bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik yürütülen operasyonların devam ettiği belirtilerek, "Çalışmalar neticesinde icra edilen 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Metin Kıldış-15' operasyonu kapsamında, 25 şubat 2017 tarihinde Bingöl İli Kiğı İlçesi Akımlı bölgesinde 1 sığınak ve 1 depo içerisinde, 2 bölücü terör örgütü mensubuna ait erkek cesedi, çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

DHA