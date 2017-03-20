Bodrum'daki Beşiktaşlılar'dan kutlama

BODRUM'daki Beşiktaş taraftarları, kulübün kuruluşunun 114'üncü, ilçedeki Bodrum Beşiktaşlılar Derneği'nin ise 14'üncü kuruluş yıldönümünü kutladı.

Beşiktaş'ın kuruluşunun 114'üncü, ilçedeki derneğin 14'üncü kuruluş yıldönümünü için Azka Otel'de bir araya gelen Bodrum Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, yemek yedi hem de Beşiktaş- Antalyaspor maçını izledi. Kutlamalara Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Gençlik Spor Muğla İl Müdürü Serkan Özalmaz, BJK eski yöneticileri Fahrettin Curoğlu ve Metin Keçeli, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Başeğmez de katıldı. Gece boyunca eğlenen siyah beyazlı taraftarlara, Galatasaraylı olan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ile Fenerbahçeli olan Başkan Mehmet Kocadon siyah-beyaz fular takarak eşlik etti. Bodrum Jimnastik Kulübü üyesi çocuklar, siyah-beyaz renkli kıyafetleriyle gösteri yaptı. Kutlamaların yapıldığı salon, siyah-beyaz renklerle ve Beşiktaş bayraklarıyla donatıldı. Sandalyelerin arkalıklarından masalardaki peçetelere kadar her yerin, siyah beyaz olarak hazırlaması dikkat çekti.

Maçın devre arasında konuşan Mehmet Kocadon, "Renkler bir olsun, hiç kimse hiç kimseyi, tuttuğu takım yüzünden, fikri yüzünden, konuşması yüzünden kırmasın, üzmesin. Bir Fenerbahçeli belediye başkanını, Bodrum sevdalısını Bodrum milliyetçisini şu mikrofonda, boynunda siyah beyaz atkı ile konuşturabiliyorsanız, sizlerle gurur duymak lazım" dedi. Kendisinin de bir sporsever olduğunu belirten Kaymakam Yılmaz ise, şöyle dedi:

"Geçtiğimiz zor süreçte Beşiktaşlı, Galatasaraylı, Fenerbahçeli olsun, Türk, Kürt, Çerkez, Alevi, Sünni olsun bunlar bizim zenginliklerimiz. Bunun kıymetini iyi bilmemiz lazım. Çünkü birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var. Ben sizin buradaki bu sevincinizi paylaşmaktan gerçekten mutlu oldum. Biraz önce üzüldüğünüz biliyorum maç 0-0 bitti. Ama artık bu iş bitti. Beşiktaş bu sene şampiyon, içiniz rahat olsun. Oynadığı futbolla da gönüllerin şampiyonu zaten. Şimdiden şampiyonluğunu tebrik ediyorum, kuruluş yıldönümünü tebrik ediyorum."

Bodrum Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Uğur Özçayır ise Beşiktaş'ın 100'üncü kuruluş yılında kurulan yüzüncü dernek olduklarını ve bu onuru, gururu taşıdıklarını belirterek, "Ulu önder Atatürk'ümüzün açmış olduğu yolda ilerlemeyi her zaman kendimize görev bildik. Amacımız büyüklerimizden devraldığımız Bodrum Beşiktaşlılar Derneği bayrağını daha da yükseğe çıkarmaktır" dedi.

Gece sonunda Beşiktaş futbol takımı oyuncularının imzaladığı 3 formanın 2'si çekilişle sahibini bulurken, biri ise açık arttırma ile satıldı.

DHA