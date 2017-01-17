Bolu merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

BOLU merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bolu merkezli Düzce, Ankara, Elazığ ve Eskişehir’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak 32 adrese baskın yapıldı. Operasyonda polis, memur, öğretmen, şirket yöneticileri ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. Evlerinde bulunmayan 5 kişiyi arama çalışmaları sürerken, ev ve işyerlerindeki aramalarda ele geçirilen bazı evrak, cd ve belgelere el konuldu.

Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme sistemi olan Bylock programını kullandıkları iddia edildi. Gözaltına alınanların arasında Bolu kadrolu 2 emniyet müdürünün de bulunduğu ifade edildi.

DHA