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Manisa Haberi: Bursaspor’da eğlenceli antrenman

Bursaspor’da eğlenceli antrenman

15:4619 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Bursaspor’da eğlenceli antrenman
Bursaspor’da eğlenceli antrenman

BURSASPOR, Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antremanla sürdürdü.
Spor Toto Süper Ligin 28'inci haftasında Akhisar Belediyespor ile Manisa'da karşılaşacak olan Bursaspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı tek çalışma ile sürdürdü.
Teknik Direktör Mutlu Topçu'nun toplantısı ile başlayan çalışmanın koordinasyon bölümünde yapılan eğlenceli oyun Özlüce Tesisleri'nde kahkahalara sebeb oldu, dans etme ve oynama cezaları futbolcuları güldürdü.
ERDEM ÖZGENÇ KATILMADI
Dün yapılan taktik içerikli çalışmada ayak bileğine darbe alan sağ bek Erdem Özgenç, bugün yapılan antrenmana katılmadı ve tedavi oldu. Erdem'in, yarın yapılacak çalışmada takımla birlikte olması bekleniyor.Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı çalışma ile Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
 

DHA

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