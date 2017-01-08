Çanakkale'de okullara kar tatili

ÇANAKKALE'de iki gün boyunca etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kent merkezi ile 8 ilçesindeki tüm okullar yarın için bir gün, Gelibolu'da ise iki gün tatil edildi. İl merkezindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin bir gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, iki gün boyunca etkili olan kar yağışının yanında hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düşmesi nedeniyle meydana gelen buzlanmadan dolayı ilk ve orta dereceli okullarla ilgili tatil kararı aldıklarını söyledi. Buna göre Çanakkale kent merkezi ile birlikte Çan, Lapseki, Eceabat, Ezine, Biga, Ayvacık, Bayramiç ve Yenice İlçelerinde ilk ve orta dereceli okulların pazartesi günü, Gelibolu İlçesinde ise pazartesi ve salı günü tatil edildiği açıklandı. Ayrıca Valilik, il merkezindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin bir gün idari izinli sayılacağını bildirdi. Gökçeada, Bozcaada ve Eceabat İlçelerinde ise okullarda eğitim öğretim devam edecek.

DHA