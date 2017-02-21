Darbeci Binbaşı Taner Berber; Polis kimliğini görünceye kadar olayı bilmiyordum (4)

'BİZLERE DELİLER EKİBİ DENİR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 47 sanığın yargılanmasına öğleden sonra Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Suikast girişiminin önemli ismi 'Çiğli imamı' olarak tanınan ve 'Paşa' lakaplı olan Zekeriya Kuzu'nun savunması, verilen aradan sonra da sürdü. İfadesinde MAK ve özel kuvvetler için ağır eğitim aldıklarını söyleyen Zekeriya Kuzu, kendisine bağlı olan MAK timleri için de "Bizlere deliler ekibi denir" benzetmesi yaptı. Kuzu, "Benim işim hayat kurtarmaktır. Biz vatanseveriz, bayrak için ölürüz. MAK timi bayrak için canını verir" dedi. Bunun üzerine Gökhan Şahin Sönmezateş, oturduğu yerden, "Ben deliler ekibinden değilim" dedi. Mahkeme Başkanı'nın uyarması üzerine ise "Kendi adına konuşsun" yanıtını verdi.

"RAMAZAN KOMUTANIM HAKKINI HELAL ETSİN"

İfadesinde 57 kişinin ismini FETÖ üyesi olarak verdiğine yönelik Mahkeme Başkanı'nın soru sorduğu Zekeriya Kuzu, "O isimlerin hepsi uydurmadır. İsimleri söylemem için liste benim elime verildi. Ben de söyledim. Bana zorla yazdırdılar" dedi.

Sanıklar arasında bulunan Albay Ramazan Elmas, böyle bir bilginin kendisiyle paylaşılmasının imkansız olduğunu söyleyince de Kuzu, "Sayın Başkanım, Ramazan Elmas komutanım da ismini verdiğim için bana hakkını helal etsin" dedi. Mahkeme Başkanı da "Kendi aranızda helalleşin" dedi.

CUMHURBAŞKANINA GİTTİKLERİNİ ARAZİDE ÖĞRENMİŞ

Gökhan Şahin Sönmezateş'in darbe olduğuna yönelik Çiğli Üssü'ndeki açıklamasını duymadığını anlatan Zekeriya Kuzu, "Ben bu sırada karargahtaydım. Depodaki açıklamasında da bunları duymadım. Terör operasyonu olduğunu biliyordum. Olaydan sonra araziye kaçtığımız zaman Cumhurbaşkanı'nı almaya gittiğimizi öğrendim" dedi. Kuzu'nun önceki ifadelerini sık sık yalanlaması ve farklı bilgiler vermesi üzerine Mahkeme Başkanı Melihşah Baştoğ, "Neredeyse helikopteri de kaçıracakmışsın" dedi.

Marmaris'te helikopterden indikten sonra Özel Kuvvetlere bağlı ekibi takip ettiklerini ifade eden Zekeriya Kuzu, "Ormanlık alandan bize doğru ateş edildi. Bir süre çatışma yaşandı. Bir kişi getirildi. Bağrışmalar oldu" dedi.

İddianamede polislere ve Cumhurbaşkanı'na küfür ile hakaret iddialarını da kabul etmeyen Kuzu, "Kesinlikle Cumhurbaşkanı'nı bilmiyordum. Ben düşmanım dahi olsa küfür etmem. Herkes bilir. Eden olursa da ceza veren bir adamım. Hiçbir memura elimi bile dokunmadım bırakın cüzdanını almayı. Sadece bir görevlimiz oradaki polislerin eşyalarını çantaya koymuş ben de bunları yolda bırakmalarını söyledim. Çanta içerisinde cüzdanları kalmış. O da arazide ortaya çıktı. Ben kimsenin cüzdanını almadım. Hatta bir polisin üzerinde el yazısı Kuran çıktı. Çok hüzünlendim. 'Ya biz aynı taraftaydık, bu nasıl oldu' diye kendi kendime düşündüm" dedi.

CUMHURBAŞKANI'NA DESTEK VERMİŞ

Çatışmalar sırasında sadece 'Cumhurbaşkanı nereye gitti, nerede' türü sorular sorulduğunun duyduğunu ileri süren Zekeriya Kuzu, "Bu soruyu duyduktan sonra o an bir tereddüt yaşadım. Yıllarca yanında olmuş, destek vermiş birisi olarak. Ancak bu soruyu kim sordu bilmiyorum" dedi.

'GEREKİRSE TESLİM OLALIM DEDİM'

Polislere MAK timine bağlı ekibin de yaptığını söyleyen Kuzu, "Bize ateş açıldı. Yoğun ateş altında kaldık. Ben Taner Binbaşıya, 'Biz buraya böyle bir şey için gelmedik. Ateş etmeyelim. Gerekirse teslim olalım' dedim. Ben de ekibime kesinlikle ateş edilmemesi talimatı verdim. 'Eğer çok sıkışırsanız havaya ateş edin' dedim. Bizden kimse polisle çatışmaya girmedi" dedi.

'HİZMET HAREKETİNDEN OLMAYAN VAR MI SÖZÜ' SORULDU

Mahkeme Başkanı'nın kaçtıkları sırada, "Hizmet hareketinden olmayan var mı" yönündeki ifadesini hatırlatması üzerine Zekeriya Kuzu, "Bu cümle bana özellikle ifadem sırasında soruldu. Telefonu eline alan polis, bu sözü bana söyletti. Ben FETÖ'ye para vermedim. Parayı ancak camiye veririm" dedi.

Mevcut hükümete destek verdiği için üste kendisine cephe alan kişiler bulunduğunu da öne süren Zekeriya Kuzu, teslim olma süreçlerini de "Polise teslim olursak zorluk yaşarız diye kendi birliğimize ya da jandarmaya teslim olalım dedik. Taner Binbaşı da rahatsızlanınca yola indik bizi jandarmaya götürmesi için. Yoksa o kadar kaçtık neden menfezde yakalanalım. Silahlarımızı bırakmıştık" dedi.

Taylan YILDIRIM Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)

DHA