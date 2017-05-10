Deniz dibi temizliğinde çıkarılanlar şaşırttı

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde çıkarılan atıklar şaşırttı.

Bodrum Belediyesi tarafından 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla sürdürülen deniz dibi etkinliği, Gölköy Mahallesi Koyu'nda devam etti. Bodrum Belediyesi'nde görevli 11 dalgıç ve üç teknenin katıldığı temizlik çalışmasında dalgıçlar, 15 metreye kadar indi. Denizden çıkarılan otomobil lastiği, elbise askısı, plastik ve cam şişeler, kola kutuları, halat, kalas, havlu şezlong aydınlatma direği gibi malzemeler; teknelerle, Gölköy sahiline çıkarıldı.

Çalışmalar sırasında bulunan batık bir sandal da sahile çıkarıldı. Sandal ve atık malzemeler, daha sonra temizlik görevlilerince Gölköy sahiline getirilerek sergilendi.

Dalış timinde görevli dalgıç Öner Karaçiçek, bölgenin özellikle derelerden gelen atıklarla kirlendiğini gördüklerini anlatarak, 'İnsanlar kolay yolu seçmesinler. Yarınlarımızı da düşünelim. Çünkü yüzyıllardır yok olmayan atıklar var. Bunları denize atmayalım' dedi.

Pansiyon işletmecisi Ali Demir ise 'Teknecide otelcide denizden ekmek yiyor. Turistler bu mavi cennet denizi kullanıyor. Denizden çıkanlarla süpermarket açılır' dedi.

DHA