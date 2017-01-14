Durakta bekleyen 7 yaşındaki Enes'e otomobil çarptı

BURSA’da aşırı hızlı Gİgittiği öne sürülen otomobil, otobüs durağına girdi. Kazada 7 yaşında Enes Güleç öldü, annesi ve ablası yaralandı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi İlçesi Çukurca Mahallesi Nilüfer Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsü tespit edilemeyen 16 ZR 232 plakalı otomobil ,iddiaya göre aşırı hız yapınca kontrolden çıktı ve otobüs durağına çarptı. Kaza yapan sürücü kaçarken otobüs durağında Diş Hastanesi’ne gitmek için ailesiyle birlikte bekleyen Enes Güleç öldü. Kazada yaralanan talihsiz çocuğun annesi 39 yaşındaki Münise, ablası 16 yaşındaki Naziye Güleç ve çarşıya gitmek için durakta bekleyen 41 yaşındaki İsmail Sarı, 52 yaşındaki Abdullah Yıldırım ile Cihan Boğa ve kimliği öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı. Polis, kimliğini tesbit ettiği otomobilin sürücüsünü arıyor.

DHA