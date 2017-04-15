Elazığ'ın Yazıkonak beldesi sele teslim

Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, (DHA) ELAZIĞ'ın merkeze bağlı Yazıkonak beldesinde, aşıırı yağışla oluşan sel, birçok evin girişi ve bodrum katlarını su altında bıraktı.

Elazığ'da etkili olan yağmur nedeniyle Yazıkonak Beldesi'nde sel oluştu. Aniden bastıran yağmur ve dolunun ardından oluşan sel, beldede paniğe neden olurkun; itfaiye, jandarmaya ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Beldedeki çok sayıda evin bodrum katlarının su altında kalması üzerine, itfaiye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının yanı sıra vatandaşlar da kovalarla bodrumdaki suyu boşaltmaya çalıştı.

Sel felaketinin yaşanmasının ardından Vali Mustafa Zorluoğlu ile Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, beldeye giderek çalışmaları yerinde inceledi. Selden etkilenen vatandaşların zararlarınır karşılanacağını anlatan Vali Zorluoğlu, 'İlk gelen bilgiler çok korkunçtu ve vahim bir takım olayların olduğu yönündeydi. Ancak gelip baktığımızda böyle olmadığını gördük. Bir kaç gündür ilimizde yağışlarda artış yaşandı. Bu yağış miktarının fazla olması nedeniyle sel biçiminde su birikimi oldu. Bu bölgede birçok evin bodrum kısımlarını su bastı. Olayın en başından beri Yazıkonak Belediye Başkanımız bizi haberdar etti, biz de hemen bu bölgeye geldik. Karayolları, DSİ Bölge Müdürlüğü, AFAD, sağlık birimleri ve belediyelerimiz araç gereçleri ile hemen buraya yönlendirdik. Çok şükür herhangi bir can kaybı, yaralanan bir vatandaşımız yok. Tabii ki, vatandaşlarımız çok üzgün epey bir hasar olmuşa benziyor. Bununla alakalı olarak pazartesi gününden itibaren zarar tespiti yapılarak zarar görmüş vatandaşlarımızın zararları karşılanacak' diye konuştu.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da, belediye olarak her türlü tedbiri aldıklarını, can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

DHA