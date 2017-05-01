Emniyet'ten 1 mayıs açıklaması: 165 kişi gözaltına alındı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yaşanan olaylarla ilgili toplam 165 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında yaşananlara ilişkin yaptığı basın açıklamasında, “Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş, Sultangazi, Kağıthane ve Bakırköy ilçelerinde 139 kişi izinsiz yürüyüş yapmaktan, 17 kişi pankart açmaktan, 3 kişi yol kapatma amacıyla zincir taşımaktan, 3 kişi taşkınlık çıkartmaktan, 3 kişi havai fişek ve flama taşımaktan olmak üzere toplam 165 kişi gözaltına alındı.' denildi.

1 MAYIS'A İLİŞKİN YAPILAN 3 OPERASYODA 18 GÖZALTI

Açıklamama şöyle devam etti: 'Terör örgütleri adına yapılacak korsan gösteri ve şiddet eylemlerinin önlenmesine yönelik Şişli, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde dün ve bugün yapılan çalışmalarda 85 molotof kokteyli, 3 havai fişek, 95 tane boya dolu şişe ile yüz kapama maskesi ve flamalar ele geçirilmiştir.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında toplanacak grupların içerisine girerek taşlı-sopalı korsan gösteri eylemleri başlatarak grupları bu yönde terör örgütleri adına yönlendirecekleri değerlendirilen kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında; Beyoğlu, Zeytinburnu, Esenler ve Maltepe İlçelerinde yapılan 3 operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.'



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